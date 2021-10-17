不排除拆除城中城！陳其邁「作為家長心如刀割」：痛徹心扉的事

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄城中城14日發生大火，釀成46死、41傷的慘劇，目前46名罹難者的身分都已經全數確認，而稍早高雄市長陳其邁也表示，這是一件令我痛徹心扉的事情、非常自責，我也不會迴避我的責任。此外，他也表示，不排除拆除城中城。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）

陳其邁表示，目前46名罹難者身分都已經確定，家屬若有困難都會盡全力協助、塔位、法律等部分都會協助，而各局處首長都進駐殯儀館，就近協助家屬。此外，陳其邁也表示，已經召集會議下令30年以上沒有管委會的集合式住宅共34棟，目前已經要求於10天內將堆積物等明顯危險因素排除，至於消防設備等，則會開立專案補助。

對於此事，陳其邁今日兩度被問及怎麼負責，而他表示，城中城事件真得是令他非常痛徹心扉的一件事，作為家長的自己心痛如刀割，調查小組今日內就會要釐清真相，我絕對不會迴避責任，而被問及城中城後續的處理，陳其邁則表示，如果沒有改善計畫或措施，則會用專案方式來處理，不排除將城中城拆除。

另外，高市府也表示，已經組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3日內完成34處大樓的消防公安稽查，檢查結果部分大樓存有防火避難設施阻塞及消防設備功能故障的兩大影響消防公安的問題。



高市府表示，為立即並協助住戶改善大樓消防公安缺失，提升居家安全，即刻要求落實三點改善作為，「安全梯及通道雜物堆積、私設柵門、安全門封閉等具立即危險的防火避難設施缺失，明天起10日內完成清除及拆除。」、「逃生標示、火災警報器及滅火器等緊急逃生設備，由本府同步協助住戶裝設及改善。」、「其他消防設備及避難設施的缺失，責成消防局、工務局主動輔導及協助住戶改善。」