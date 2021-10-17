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社會 社會焦點 保障人權

不斷更新／虎豹潭「失蹤第四人」48歲男找到了！

記者郭世賢、黃彥傑、游宗樺、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走。警消展開搜索，今（17日）上午尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子，目前仍有2小失聯。對此，《東森新媒體ETtoday》將不斷更新最新的搜救情況。

回顧整起事件，「天大地方自然公司」16日辦理「大方自然體驗」，包含大人、孩童在內，共有31人參加，一行人當天前往新北市雙溪區虎豹潭古道。然而，途中他們遇到山區雨勢過大，便決定折返，怎料，行經「梳子壩」石階時溪水瞬間暴漲，導致2大4小不幸被沖走。據悉，「天大地方自然公司」透過網路招收學生，每人收費1600元，可上7堂自然體驗課，新北市府將釐清是否有相關證照。

12：03更新

警消中午11時40分在六和橋下游，找到第四名失蹤者，為48歲陳姓男子，目前送往基隆長庚醫院，另外2小仍失聯。

▲▼第四名失蹤者48歲陳姓男子的遺留物品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲第四名失蹤者48歲陳姓男子遺留的物品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼虎豹潭，警方協助48歲陳姓男子家屬指認身分。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方協助48歲陳姓男子家屬指認身分。（圖／記者黃彥傑攝）

10：53出稿

警消上午10時40分在六和橋下游100公尺處，尋獲11歲劉姓男童，目前送往基隆長庚醫院，另外1大2小仍失聯。

▲▼虎豹潭，男童岸邊尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲劉姓男童被尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

失蹤6人（2大、4小）名單如下：

【今中午11時40分尋獲，宣告不治】陳OO，48歲男子，北市麗山國中學生父親；黑色上衣、深灰色短褲
【今早10時40分尋獲，宣告不治】劉OO，11歲男童，北市新湖國小學生；藍色上衣、深藍褲子
【今早8時40分尋獲，宣告不治】蔡OO，9歲女童，新北永和國小學生；黃色雨衣、芥末黃褲子、紅色上衣
【今早6時45分尋獲，宣告不治】鐘OO、45歲男子，北市；穿著不詳
劉OO，8歲女童，北市新湖國小學生；粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子
陳OO，15歲少女，北市麗山國中學生；粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子

▲▼虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲虎豹潭溪水暴漲「灌進步道」畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

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