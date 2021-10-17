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進擊的巨人在台南！民宅屋頂巨型充氣公仔　網讚：屋主超用心

記者林悅／台南報導

台南新營新南路1間透天厝3樓頂，出現動漫「進擊的巨人」的巨大充氣公仔，網友PO網瘋傳，臉書地方社群沸沸揚揚，因充氣巨人晚上還會打燈，吸引民眾來朝聖觀看、拍照，網友大讚：「屋主有創意」！

▲台南市新營1家透天厝的3樓頂出現動漫「進擊的巨人」充氣公仔，夜晚還打燈，吸引眾人眼光，臉書引起熱議。（圖／翻攝自臉書我是新營人，下同）

▲台南市新營1家透天厝的3樓頂出現動漫「進擊的巨人」充氣公仔，夜晚還打燈，吸引眾人眼光，臉書引起熱議。（圖／翻攝自臉書我是新營人，下同）

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▲台南市新營1家透天厝的3樓頂出現動漫「進擊的巨人」充氣公仔，夜晚還打燈，吸引眾人眼光，臉書引起熱議。（圖／翻攝自臉書我是新營人，下同）

10月底萬聖節快到了，台南新營1棟透天民宅屋頂出現動漫中「進擊的巨人」巨大充氣公仔，白天就很引人注意，一到晚上還會打燈，實在特殊，立即引來鄰居和路人注意，拍照PO網後引來更多人關注。

▲台南市新營1家透天厝的3樓頂出現動漫「進擊的巨人」充氣公仔，夜晚還打燈，吸引眾人眼光，臉書引起熱議。（圖／翻攝自臉書我是新營人，下同）

據了解，該名屋主，去年就在自家外牆安裝聖誕老人充氣人偶爬牆的模樣，讓人印象深刻，這次裝上的是「進擊的巨人」造型的充氣人偶公仔，據悉屋主是位動漫迷，半年前有了構思，花錢找人製作充氣公仔，自娛娛人，也引起地方臉書社群瘋傳分享熱議。據43歲屋主吳岳龍指出，在這裡住了快5年，公仔高：4米5，寬：6米，自己花了3到4個小時施工，是從網路訂購的。

▲台南市新營1家透天厝的3樓頂出現動漫「進擊的巨人」充氣公仔，夜晚還打燈，吸引眾人眼光，臉書引起熱議。（圖／翻攝自臉書我是新營人，下同）

▲網友提供屋主去年聖誕節時的室外大型布置創意充氣公仔。

在臉書就有420則以上的網友留言：「很用心的住戶，去年聖誕節拍的照片很有趣」、「在我們家附近，剛剛有看到，還有聖誕老公公造型，真的很有趣」、「這家每年都不一樣，很用心，上課都會經過」、「超厲害的，每年都有不一樣的佈置，真的很用心」、「他們每個節日好像都會裝飾，聖誕節長這樣，可能是戶外的圖像」、「運動走路常經過，很用心做造型，也很期待新造型」、「剛去朝聖完了，強呀！」、「我們鄰居真的很用心」、「真棒！孩子一定很開心」、「屋主把生活過得很有趣！」、「因為每年總是看他們很認真佈置！」、「我自己解讀覺得這不是有錢的任性！而是屋主享受佈置生活讓自己愉悅有成就感！跟孩子經過時我們一起哇哇大叫充滿驚喜！很棒～感謝屋主替我們平淡生活製造一些樂趣」…，網友所有留言都是一面倒對屋主充滿的讚許，並紛紛期待下一次節目來的裝飾創意。

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