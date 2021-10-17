虎豹潭6人遭沖走！義消「聽外甥1句話」急報案　今現身還原現場　　

記者游宗樺、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）下午4時許因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走。警消展開搜索，今（17日）上午尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童，目前仍有1大3小失聯。對此，當時第一個打電話報案的瑞芳分局方姓義消稍早也現身還原狀況。

▲第一個打電話報案的方姓義消還原當時狀況。（圖／記者游宗樺攝）

此次體驗營31名參加者包括各地國小、國中學童，由孩子們的家長與老師陪同參加。「大方自然體驗」蘇姓男子是當天帶31人團的嚮導，他表示出團前沒預料到天氣會這麼糟，16日還只是活動第一天，下午就發現山區雨勢變大而決定中途折返，卻在「梳子壩」石階渡河時發生意外。

對此，瑞芳分局方姓義消表示，大約是下午4點多至5點多之間，外甥在溪邊查看溪水後，便跑回家說「舅公有小朋友被沖走」，他隨即前往查看，原本想拿繩索搶救，但見到多人被大水沖水，於是趕緊報警請求協助。接著報案後，他改到派出所，見部分上岸的孩童已經全身濕透，趕緊準備衣物，讓孩童們保暖。

另外，方男解釋，山區氣候多變，當上游下大雨時，溪水暴漲會十分快速，研判帶隊老師誤判情勢，才會釀成意外。

▼虎豹潭2大4小失蹤，救難隊下游摸黑尋人。（圖／記者郭世賢翻攝／新北市觀光旅遊網）

▼警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）