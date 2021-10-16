全台僅2輛！「 變形金剛」屏東來義展翅　鄉民驚喜體驗監理服務

▲公路總局最新科技數位行動監理車「 變形金剛」開到屏東來義 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

公路總局最新高科技數位行動監理車「變形金剛」今(16)日開到屏東縣新來義部落石板屋廣場，讓鄉親體驗不一樣的監理創新服務，讓民眾感到很新奇。

法務部行政執行署屏東分署、財政部南區國稅局潮州稽徵所、屏東縣警察局交通隊、潮州分局及屏東縣政府財稅局潮州分局等機關也到場共襄盛舉，聯合服務。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，被喻為「變形金剛」的數位行動監理車，全台僅有2部，為了服務偏鄉民眾，公路總局特別打造這台數位行動監理車，將監理業務集結於一身，可以繳納罰單、汽車燃料使用費及辦理車牌繳銷、報廢、行（駕）照換發，車身展開後還可以延伸舞台，並搭配投影、電視牆及行動網路等先進設備做交通安全宣導，猶如變形金剛一樣，除了汽車考照及驗車以外，都可以在這輛車完成，如同第38個監理站，車子開到哪，監理服務就到哪。

他說，今日活動特別與來義鄉公所合作，結合當地「重陽敬老及文健站成果」優質的文化表演與藝術活動，舉辦監理巡迴服務及交通安全宣導活動，現場除了提供民眾辦理監理服務，也設置攤位提供有獎徵答互動遊戲，還有大型車視野死角體驗，另外為讓民眾瞭解路口停讓的重要性。

南和村75歲李姓阿嬤開心秀出換好的駕照表示，她收到高齡換照通知單，為了讓家人放心，今天一大早就來現場做認知功能檢測，很開心順利通過拿到駕照，頻頻稱讚這樣的服務減少奔波相當方便。

到場的王姓女子興奮表示，知道今天有「變形金剛」到場，特別帶先生、小孩一起來看看，感到很新奇，算是開了眼界，豎起大拇指按讚。