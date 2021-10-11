「圓規」來襲2省道下午封路　蘇花等8山區路段視風雨調整

▲公路總局表示，蘇花公路等8山區路段不排除視風雨狀況陸續實施預警性封閉。（圖／記者游芳男攝）

記者許維寧／台北報導

圓規颱風來襲，中央氣象局預估今天下午起至明天上午外圍環流將影響北部、東半部地區，交通部公路總局也提升警戒作業，已規劃兩處省道將實施預警性封路，以及8山區路段將視風雨狀況考量，不排除陸續實施預警性封閉。

交通部公路總局表示，截至今日下午13時，預警性封閉路段共計2處：

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1. 台20線93K~98K+700(勤和至復興)路段，預計於11日15時30分實施預警性封閉。

2. 台20線100K~100.6K(梅蘭)路段，預計於11日15時30分實施預警性封閉。

公路總局也指出，另不排除陸續實施預警性封路路段包含台7線北橫公路、台7甲線（棲蘭至思源埡口）、台8線中橫公路、台9線北宜公路、台9線及台9丁線蘇花公路、台20線南橫公路、台23線東富公路及、台26線屏鵝公路等山區公路，將依即時氣象情資決策後發布並機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查。

公路總局也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

此外，今天適逢國慶連假收假日，公路總局也表示預計午後將湧現收假車潮，包含台1線水底寮、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙、台2線及台2乙線關渡~淡水、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台18線中埔交流道、台26線墾丁、台61線鳳鼻及竹南、台65線至國道3號土城交流道等路段易車多壅塞。且受颱風環流影響，晚間風雨可能再增大，呼籲用路人儘早北返通過蘇花路段。

