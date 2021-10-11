國五「頭城－宜蘭」紫爆！　國一國三北向多段壅塞

▲國慶連假收假日，西部國道多段壅塞。（圖／記者黃國霖攝）

記者許維寧／台北報導

今（10/11）為國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估今日交通量約為112百萬車公里，車潮以北向為主。國道五號上午即湧現車潮，時值下午西部國一、國三也出現多段壅塞，根據高速公路1968資訊指出，下午15時許，國五北向宜蘭到頭城已「紫爆」，時速僅有17公里。

西部國道北向車潮亦湧現，國一北斗至員林時速僅24公里；另外國三彰化系統至和美時速32公里、竹山至名間也僅有39公里。橫向國道六號國姓至東草屯西向路段時速則為34公里。

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北部國道亦有部分路段壅塞，國一北向竹北至湖口服務區時速僅有28公里，國三北向高原至龍潭時速38公里、龍潭至大溪時速32公里。另外國三南向安康至中和時速則為22公里。提醒用路人留意。

高公局也預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國一北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國三北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國五北向宜蘭-坪林以及國六西向舊正-霧峰系統等路段；建議民眾可透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外依據中央氣象局預報，受圓規颱風外圍環流影響，北部及東部地區恐有大豪雨發生，高公局呼籲雨中行車請隨時開亮大燈，能見度不佳時，再啟亮危險警告燈提醒後方來車，並應減速慢行保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，以維護行車安全。如能見度太差時，建議至鄰近服務區暫時棲避或從最近交流道駛離。