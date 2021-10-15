一家四口月收不到萬元　兩娃奶粉、尿布用盡枋警急救援

▲枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼送善款等助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓婦人與先生相依為命，靠先生打零工為生，月收入不到1萬元，還要養育兩名不到3歲的兒子，枋寮警分局獲報結合善心的來義鄉南和村長陳文山提供奶粉、小孩尿布及現金3000元前往救助時，目睹家裡孩子奶粉已見底、尿布也近用完，不禁淚灑現場。

枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼日前進行轄訪時，發現有一名曾姓婦人，住處是由鐵皮搭建而成，屋內開著一盞微弱燈光，居住環境相當簡陋，家中還有2名不到3歲的孩子。

經詢問，得知她家一口四人，僅靠先生打零工為生，每月收入不到1萬元，支應兩名育兒的奶粉、尿布後所剩無幾，還要張羅兩名大人的開銷，捉襟見肘，生活很困苦。

副所長喀拉曼了解後，聯絡上素有善心的來義鄉南和村長陳文山捐贈善幼童尿布、奶粉、白米等物資，加上他捐贈現金新台幣3000元交予她，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需物資及經費，讓她感動，一再向喀拉曼及陳文山表達感謝。

枋寮警分局長簡彥匡肯定獅子所員警主動助人善行，不僅發揮人民保姆大愛之精神，對於弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，有能力的人更應該多多幫助他人；施比受更有福，此忠義之精神，足資同仁表率，殊值嘉勉。