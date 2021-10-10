連假第二天風景區擠爆　清境、墾丁等「省道地雷路段」一次看

▲公路總局預估墾丁周邊省道將湧現車潮。（圖／記者陳崑福攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/10）為國慶連續假期第二天，交通部公路總局表示，國慶連假適逢國內疫情降級再加上五倍券上路，預計今天各風景區都會湧現觀光車潮，公路總局也公告部分易壅塞觀光區部分路段，民眾可即早規劃替代道路。

公路總局表示，今天省道預計於銜接國道路段、地區性主要幹道及部分旅遊觀光景點路段將壅塞，包含台65線至國道3號土城交流道、台64線至國道3號中和交流道、台61線鳳鼻路段、台74線環線主線、快官、霧峰交流道（台中環線）、台18線（中埔交流道）路段、台86線歸仁交流道-台19甲線路口（國道3號關廟交流道）、台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊（九龍路口至水社路段）、台26線墾丁路段、台1線水底寮路口、台9線麻里巴橋路段、台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

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公路總局說，目前針對上述路段已規劃替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

另外，公路總局也統計，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5248班次，疏運86540人；東部國道客運路線共計行駛1290班次，疏運22829人。呼籲民眾若有返鄉旅遊需求，仍建議搭乘公共運輸，