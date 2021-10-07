熱血民代助理call警　與休假所長共同阻詐百萬現金

▲台南市議會副議長林炳利助理陳雅芳，熱心通知三分局和順派出所所長林祿迪等人，成功阻詐百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會副議長林炳利助理陳雅芳，7月份協助警方阻詐48萬元，10月6日下午2時許，她在農會和順辦事處辦事時，發現1名男子神色緊張並欲提領100萬元現金，陳女發現男子言行有異狀，馬上打電話通知三分局和順派出所所長林祿迪，林所長休假但據報立即率警員蕭以翎、吳昊叡趕赴現場，成功阻詐百萬元。

警方到場時，58歲黃姓男子已將新台幣100萬元現金提領出來準備離去，所長林祿迪立即會同農會主任上前向黃男關懷詢問，在警方安撫及關心下，黃男才緩緩道出，於日前接獲自稱檢察官來電，對方在電話中稱黃男之前有金錢糾紛必須分案處理，為釐清案情需要，且避免黃男淪為詐欺共犯，交待黃男至農會將其存款金額全數領出，再至郵局匯款給對方。

警方在了解事情原委後，向黃男解釋這是詐欺集團常用假冒檢警詐騙老梗，利用民眾不了解司法程序，一時慌張從而落入詐欺集團所設定圈套，在聽完警方說明後，黃男恍然大悟，並再將錢存回農會帳戶，對於警方及農會人員適時攔阻，讓他保住新台幣100萬元現金，深表感激。

市警三分局表示，陳姓助理平日熱心服務鄉親各類陳情、調解案件，見多識廣對詐騙型態知之甚詳，又甫以10月5日才參加過派出所舉辦的治安座談會防詐騙宣導更加深詐騙手法步數，及平日對於周遭人士能多一分關懷，在3個月內二度通知警方，並都成功阻止民眾金錢落入詐欺集團手中其義行值得讚揚，三分局長朱信憲亦親往服務處致謝。

警方呼籲民眾，如接獲來路不明的電話應謹記1聽、2掛、3求證，畢竟詐騙手法層出不窮，花招百出，如不小心讓自己陷入詐欺集團設定情境，畢生心血將付之東流。