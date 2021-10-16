盼修法阻城中城火災重演　邱臣遠轟藍綠惡鬥阻民生法案付委

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨驚傳火警，釀成至少46人死亡、41人輕重傷的重大事故。台灣民眾黨立委邱臣遠16日透過臉書批評，他所提《公寓大廈管理條例》第28條、第47條條文修正草案因15日立法院藍綠惡鬥未能付委，呼籲速審民生法案，讓地方政府可以輔導社區儘速成立自治管理組織。

邱臣遠表示，高雄市城中城大樓大火造成46人死亡、41人受傷的慘案，凸顯公寓大廈未成立管理委員會與公共安全問題，因此他提出《公寓大廈管理條例》第28條、第47條條文修正草案，新增協助地方政府輔導社區儘速成立自治管理組織的相關規定，並修正地方政府處罰規定。

邱臣遠說明，《公寓大廈管理條例》自1995年施行後，內政部營建署自2009年起每年度訂定「公寓大廈管理組織報備及考核計畫」，督促各地方政府積極輔導公寓大廈成立管理組織，但目前尚未成立公寓大廈組織的案件數量龐大，影響社區安全，其中尤其以1995年以前的老舊公寓大廈最多，對住戶形成安全危害。

不過，國民黨立院黨團昨為杯葛行政院長蘇貞昌上台，祭出「文攻」提出散會動議等案，後經協商，將當日150餘案報告事項退回程序委員會。邱臣遠批評，《公寓大廈管理條例》修正草案原定昨天完成一讀程序，卻因藍綠惡鬥導致草案卡關，「對於立法院的議事抗爭導致眾多民生法案全部退回程序委員會，表達嚴正抗議！請藍綠停止惡鬥，速審民生法案，盡快修法維護公寓大廈安全。」

其他人也看了這些新聞...

► 高雄城中城大火46死 蔡英文指示：行政團隊務必全力協助

► 高雄城中城大火釀46死 游錫堃率全體官員、立委默哀1分鐘

► 「城中城」就在你身邊！全國危老建物至少2286案 六都就占87％