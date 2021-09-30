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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投不在籍投票　邱臣遠籲不要政治考量、邱顯智嘆2點可惜

▲▼時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠。（圖／翻攝邱顯智、邱臣遠臉書）

▲時代力量立委邱顯智（右）、民眾黨立委邱臣遠（左）。（圖／翻攝邱顯智、邱臣遠臉書）

記者呂晏慈／台北報導

行政院院會30日通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」草案，開放本國境內的移轉投票，並未規畫開放國外的通訊投票，全案將交立法院審議。對此，台灣民眾黨團總召邱臣遠受訪表示，大方向肯定行政院，但該草案未納入國外通訊投票，也不適用於地方選舉，恐是出於政治利益考量；時代力量黨團總召邱顯智則說，該草案內容與時代力量主張差不多，給予支持，唯其規範的不在籍投票僅限全國性公投，不適用地方公投，有點可惜。

邱臣遠表示，不在籍投票一直是民眾黨的主張，因此大方向上給予行政院肯定，不過，這草案仍然有點保守，例如該法僅針對公民投票，卻不包括地方選舉，也沒有涵蓋國外通訊投票，希望未來通盤盤點、經審慎評估後，可以再修法納入。

邱臣遠說，東南亞部分國家有通訊投票制度，且都行之多年，當然這也會面對個資保護及身份認定的問題，政府應該通盤盤點適法性等面向後，趁著數位發展部即將成立，審慎評估、往這個方向移動。

另對於立法時程，邱臣遠說，上會期在野黨團提出希望可開臨時會處理不在籍投票專法，讓今年公投就可適用，不過後來並沒有舉行臨時會；他批評，行政院此時才提出「全國性公民投票不在籍投票法草案」草案，且亦未納入地方選舉，是出於政治利益、政黨意識形態的考量，恐非人民樂見。

邱顯智則說明，時代力量黨團已提出《公民投票法》部分條文修正草案，其中包含不在籍投票內容，政院版則是另立新的「全國性公民投票不在籍投票法」草案，內容大致上和時代力量黨團版本差不多，因此給予支持。

不過，邱顯智說，該草案仍有兩點可惜之處，一是此不在籍投票僅限全國性公投，不適用地方公投；二是時代力量黨團版《公投法》部分條文修正草案明定，「無法在營服役之軍人；執行勤務之警察；因疾病、身心障礙、生產或受傷而不良於行者；在監服刑但未褫奪公權者，得申請不在籍投票」，並應於上述對象聚集之處所特別設置投票所，方便就近投票，但政院版沒有處理到這部分。

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