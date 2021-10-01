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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不滿國民黨團4度杯葛　民眾黨團批藍打綠：問倒他很難嗎？

▲▼民眾黨團呼籲國民黨團直球對決 邱臣遠,賴香伶,蔡壁如,高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨立委今天上午接受媒體聯訪。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院1日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，不過，因國民黨團祭出佔領官員席、推倒備詢台、案海表決戰術，立法院長游錫堃上午10點許宣布休息，院會議事持續空轉。對此，台灣民眾黨團上午舉行記者會，要求「直球對決不要罷賽」，並嗆國民黨「問倒蘇貞昌很難嗎？」呼籲朝野應該理性務實，讓議事正常進行。

國民黨團因不滿周二民進黨團透過交換質詢順序，讓政黨質詢程序順利結束，今天一大早就搶先佔領官員座席，並推倒備詢台，表達抗議；游錫堃上午10點04分要求國民黨團成員回座未果後，宣布休息。

▼立法院國民黨團佔議場，翻倒備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場 朝野對決 國民黨翻倒備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，台灣民眾黨團總召邱臣遠上午受訪說，非常不能接受國會這樣空轉，要作為稱職的在野黨，應該在質詢台上跟蘇貞昌直球對決，國民黨團這樣杯葛議事、癱瘓議事的方式，不是人民可以接受的，「國會議員都是領納稅人的血汗錢，今天也是上班日，全國人民不希望看到國會這樣亂哄哄的」。

邱臣遠並指，他也要譴責民進黨政府，民進黨政府全面執政之下，卻對「3+11」決策、政府疫苗政策真相無交代，造成在野黨激烈衝突和對峙，導致國會議事癱瘓，也不希望正中蘇貞昌下懷，不用接受國會議員的質詢，呼籲朝野理性務實，讓議事正常進行。

國民黨團自開議至今已經第四度杯葛蘇貞昌上台，今天上午，國民黨立委在議場內舉起「沒有程序正義、沒有質詢」手舉牌，批評民進黨自甘墮落，讓立法院變成立法局，呼口號吶喊「堅持程序正義，反對違法亂紀」；民進黨立委也不甘示弱，舉起「國家需要理性監督」、「不敢質詢正面對決」等標語，反嗆國民黨「報告質詢，正面對決」。

國民黨團書記長陳玉珍說，總統蔡英文曾說「不要怕跟政府打交道，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次，第二次聽不見，還可以拍桌子」，但是他們講3次政府還是沒聽到，因此當然可以翻桌，國民黨立委葉毓蘭、陳雪生、吳斯懷隨即拍打官員席桌子表達不滿；民進黨立委王美惠則大聲嗆聲說，「都你在說啦」。

▲▼民眾黨團呼籲國民黨團直球對決 邱臣遠,賴香伶,蔡壁如,高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨團總召邱臣遠。（圖／台灣民眾黨團提供）

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