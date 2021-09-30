　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟政院編18.6億養網軍做大內宣　民眾黨團酸：可買167萬劑AZ疫苗

▲▼邱臣遠、蔡壁如舉行「『大院長時代來臨』蘇揆權力一把抓，執政卻只剩出一張嘴」記者會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

▲邱臣遠（右）、蔡壁如（左）舉行記者會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期將審查明年度中央政府總預算，台灣民眾黨立委邱臣遠30日舉行記者會指控，政府在24個行政單位和機關編列18.6億宣傳經費，恐用來「養網軍」做大內宣，但像交通部觀光局預算該編卻未編，促轉會跟黨產會則是不該編卻編。

台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天上午舉行「『大院長時代來臨』蘇揆權力一把抓，執政卻只剩出一張嘴」記者會。蔡壁如批評，政府疫苗政策錯誤、行政院推五倍券自誇大受歡迎，行政院長蘇貞昌是把擾民當政績，讓人民在預約系統間疲於奔命，「疫情稍為好轉就出來收割」，死了8百多條人命之後還出來說，衛福部長陳時中做得很好，這樣的行政院長應該下台、接受監察院調查。

邱臣遠也說，檢視111年度中央政府總預算，24個行政單位或機關，在「媒體政策及業務宣導經費」就編列了18億6千多萬餘元，相當於可購買167萬劑AZ疫苗；其中，編列最多內宣經費的行政單位或機關前5名分別是經濟部、衛福部、農委會、教育部及勞動部，另「該編卻未編」的像是交通部觀光局，「不該編卻編」的又像是促轉會跟黨產會。

邱臣遠表示，許多內宣經費隱藏在各部會小金庫，也就是基金預算內，像是衛福部「衛生福利特別收入基金」、經濟部「經濟特別收入基金」、勞動部「就安基金」、教育部「運發基金」以及內政部「營建基金」，民進黨政府大內宣操作和網軍的套路，不外乎就是「標籤」、「分化」、「雙標」再給你「潑髒水」。

邱臣遠指出，媒體標案藏在細節，預算會期將嚴審行政單位或機關的媒體標案，包括是什麼主題、類型是什麼以及預算細目到底藏在哪裡，並要求各行政單位，務必做到資訊公開透明，以維護民眾知的權利。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
20歲女大生打完BNT「尿失禁」哭了　跪求尿布品牌
口愛片瘋傳！警臂章被盜　苦主現身「氣到發抖」
iOS 15出現bug！　儲存照片被刪光
Toyz「89萬深夜裸奔片」被翻　最後一幕統神笑了
快訊／行政院拍板！　公投可不在籍投票
機師劈腿帶空姐回家！長榮航空回應了
《魷魚遊戲》大反派暴紅！　「超狂菁英」棄百萬年薪35歲出道
快訊／盜客戶2.8億「住豪宅上酒店」　高階理專重判10年半
政大女控學長「噁心偷拍狂」　PO照公審被告結果出爐
快訊／過期原料製成「蝦味先」！　裕榮董事長判囚定讞
Toyz涉毒早有跡象　男星爆「2個月前斗內1克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

鏡電視NCC初審過關！陳耀祥：洩密案是新聞操作

陳柏惟再登質詢台「沒有拜託你學台語」　馮世寬：委員對我非常好

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

公投不必返鄉　政院：公投投票權人「先提申請」再投票

農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

蔡英文親自徵召六都人選？　陳亭妃：不清楚是否假傳聖旨

昨沒放國旗遭糗！藍議員今反擊　逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」

退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲嗆敢做不敢當：你這樣還要1打35？

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

鏡電視NCC初審過關！陳耀祥：洩密案是新聞操作

陳柏惟再登質詢台「沒有拜託你學台語」　馮世寬：委員對我非常好

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

公投不必返鄉　政院：公投投票權人「先提申請」再投票

農委會3措施降低大陸風險　拚釋迦+蓮霧外銷6000公噸

蔡英文親自徵召六都人選？　陳亭妃：不清楚是否假傳聖旨

昨沒放國旗遭糗！藍議員今反擊　逼陳其邁喊「中華民國生日快樂」

退輔會明年派員駐美　馮世寬曝人選：曾留美並駐外的將級退役武官

陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲嗆敢做不敢當：你這樣還要1打35？

鑰匙未拔機車遭竊　屏警往返80里2小時找回

高雄海神攜手高醫大　完整職業級運動醫療照護

邵翔曝和小蠻私下吵架像仇人！　加入《與惡》舞台劇演「凱子」形象大翻轉

中國缺電恐遇「反聖嬰」冬季酷寒用電量將飆升　外媒曝3解法

謝震武蟬聯8年最受信賴主持　黃子佼奪雙冠「不敢說100分」

拿擦過屁股的衛生紙擦地板　媳揭婆婆「飯店式整潔」內幕

台積電還沒來高雄房價先失控　陳其邁曝「南漂族」住宅需求數量

AZ疫苗最新跨國臨床數據曝光　65歲以上保護力83.5％

整棟宿舍在鬼叫！網淚憶「台北暗殺星」9年前奪冠紅炸：FB狂洗

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

政治熱門新聞

快訊／蔡英文完成接種第二劑高端　秒速打完「這樣就結束了？」

快訊／新北看護足跡曝！　上菜市場2小時、4天都去這間7-11

蔡英文打第二劑高端　護理師重現「抽海陸」經典一幕

多圖／200輛軍車深夜現身台北街頭　雄三、天弓、劍二飛彈車登場

藍議員要求國慶日國旗飄揚　陳其邁回這句她超尷尬

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨　維護區域和平

LIVE／蔡英文接種第二劑高端疫苗　全程直播看這裡

國慶「全兵力」操演47軍機飛越總統府　史上「最巨」國旗登場

LIVE／雙十國慶首度「全兵力」操演！　47架軍機飛越總統府上空

蔡英文今打完第二劑高端　「上次只有手臂痠痛」

快訊／行政院拍板公投可不在籍投票　最快2023上路

民眾黨美女刺客第一棒！林珍羽披2022戰袍　柯文哲：要認真選

打完第二劑高端！　蔡英文曝最新狀況

快訊／賴清德接種第二劑高端疫苗　10分鐘打完快閃

更多熱門

相關新聞

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

國民黨立法院黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告與備詢，民進黨立委則「狸貓換太子」，與時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換次序、改為書面質詢後，要求下一順位的國民黨團總召費鴻泰上台質詢，對此，費鴻泰29日質疑，邱顯智、蔡璧如為何同意更換質詢順序，「你們到底跟民進黨團交換了什麼？」

蔡壁如批五倍券亂象：九大券三大亂！

蔡壁如批五倍券亂象：九大券三大亂！

台灣「幸福之地」卻變最危險地方　柯文哲酸蘇貞昌：話都你在講

台灣「幸福之地」卻變最危險地方　柯文哲酸蘇貞昌：話都你在講

「帕奧選手鼓勵到許多身心障礙朋友」　賴清德：你們是大家的燈塔

「帕奧選手鼓勵到許多身心障礙朋友」　賴清德：你們是大家的燈塔

費鴻泰要蔡其昌送紀律　民進黨團直呼好笑

費鴻泰要蔡其昌送紀律　民進黨團直呼好笑

關鍵字：

邱臣遠蔡壁如蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面