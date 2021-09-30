轟政院編18.6億養網軍做大內宣　民眾黨團酸：可買167萬劑AZ疫苗

▲邱臣遠（右）、蔡壁如（左）舉行記者會。（圖／邱臣遠國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期將審查明年度中央政府總預算，台灣民眾黨立委邱臣遠30日舉行記者會指控，政府在24個行政單位和機關編列18.6億宣傳經費，恐用來「養網軍」做大內宣，但像交通部觀光局預算該編卻未編，促轉會跟黨產會則是不該編卻編。

台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天上午舉行「『大院長時代來臨』蘇揆權力一把抓，執政卻只剩出一張嘴」記者會。蔡壁如批評，政府疫苗政策錯誤、行政院推五倍券自誇大受歡迎，行政院長蘇貞昌是把擾民當政績，讓人民在預約系統間疲於奔命，「疫情稍為好轉就出來收割」，死了8百多條人命之後還出來說，衛福部長陳時中做得很好，這樣的行政院長應該下台、接受監察院調查。

邱臣遠也說，檢視111年度中央政府總預算，24個行政單位或機關，在「媒體政策及業務宣導經費」就編列了18億6千多萬餘元，相當於可購買167萬劑AZ疫苗；其中，編列最多內宣經費的行政單位或機關前5名分別是經濟部、衛福部、農委會、教育部及勞動部，另「該編卻未編」的像是交通部觀光局，「不該編卻編」的又像是促轉會跟黨產會。

邱臣遠表示，許多內宣經費隱藏在各部會小金庫，也就是基金預算內，像是衛福部「衛生福利特別收入基金」、經濟部「經濟特別收入基金」、勞動部「就安基金」、教育部「運發基金」以及內政部「營建基金」，民進黨政府大內宣操作和網軍的套路，不外乎就是「標籤」、「分化」、「雙標」再給你「潑髒水」。

邱臣遠指出，媒體標案藏在細節，預算會期將嚴審行政單位或機關的媒體標案，包括是什麼主題、類型是什麼以及預算細目到底藏在哪裡，並要求各行政單位，務必做到資訊公開透明，以維護民眾知的權利。