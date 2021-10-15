「城中城」就在你身邊！全國危老建物至少2286案　六都就占87％

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）



記者陳家祥／台北報導

高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」大樓，14日凌晨發生火災，死亡人數累積46死，另有41人輕重傷。這一把火也燒出各界對於老屋維護與公共安全的關注。根據營建署統計，全國老舊建物的分布與都市發展有關，登記有案的老屋重建計畫，六都便占了87%，其中又以台北市、新北市、台中市最多。

若以全國的危老重建計畫受理數統計，粗略做為全國危老建物數量的分布依據來看，全國22縣市總計受理了2286案，核准重建計畫1783案。其中，有87％集中在六都，應是與都市開發較早有關；細看數字，以744案的台北市最多，其次為新北市的448案，第三為台中市的431案，之後依據為台南市170案、高雄市114案、桃園市104案。

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▲六都危老重建計畫案統計。（圖／記者許立昕整理製表）



此次大火也燒出各界對於法規的重視。內政部15日表示，將修法強制要求公寓大廈成立管理組織，並將停業場所公安納管，同時立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，加強保障民眾居住安全。

針對公寓大廈管理條例部分，將研議修法強制規定老舊複合用途式大樓應成立管理組織，營建署並將與地方政府討論實務改進及執行作法；至於公安申報制度對於停業、歇業或閒置荒廢場所部分，內政部將會同地方政府進行討論並進行通案函釋，以利全國遵循。

另外，內政部已立即發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

內政部強調，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，已提出消防法第13 條修正案。此外為了完善消防設備師(士)管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，業已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。

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