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預算還再審五倍券已上路　邱臣遠批行政院「先斬後奏」

▲▼台灣民眾黨立委邱臣遠召開「大型餐飲、婚宴、購物中心業者尚未脫困，何來振興？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券8日正式上路、領用。台灣民眾黨立委邱臣遠9日透過臉書批評，五倍券的預算源自「新冠肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，7日才剛在立法院完成詢答，尚未完成審議，但五倍券卻要開始全面發放，行政院明顯是先斬後奏。

邱臣遠批評，政府對疫苗採購資訊不透明，昨天證實隸屬於監察院的審計部也都還沒查核。審計長陳瑞敏昨在立院答詢時表示，中央流行疫情指揮中心以「現在沒有人力配合調查」、「有國際商業合約，也有保密條款」為由，不提供資料，因為防疫就可以花錢不用報備？衛福部的合約審計部不能查？這樣的離譜理由誰可以接受？

邱臣遠指出，國家財政惡化，國人有知的權利。民進黨政府大肆編列特別預算舉債，奢言為的是後續的經濟成長可增加稅收，卻未見如何改善公共債務大幅增加的解決方法。殊不知國家大幅舉債，要共同償債的卻是人民。更可惡的是官員還掩蓋真相，主計處日前辯蔡政府債務目前僅增2910億，但預算書卻顯示明年度中央公共債務餘額將達到6兆4197億元，表示明年蔡政府任內舉債將達到1兆元，並逐年成長。

邱臣遠表示，行政院長蘇貞昌說五倍券「更好領！更好用！更刺激！」，自認台灣的防疫成果與經濟發展傲人，成為「舉世滔滔中的幸福之地」；如此自我感覺良好，有權無責的民進黨政府，真的是一直活在背離民眾的平行時空裡。

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