▲九九重陽曬毛寶貝，新北高齡狗瑞祈福開跑。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆9月9日重陽節，新北市政府動保處為照顧高齡毛寶貝需求，結合民間力量推出「新北市特定寵物長照機構減壓」方案，目前合作的醫院共65間、特定寵物長照之家共71家，方便市民就近至新北市各區配合的長照動物機構，另外，為幫高齡毛寶貝祈福，即日起在動保處官網參加「99重陽曬狗狗」活動，將有機會得到寵物專屬止滑腳貼。

動保處表示，為減輕市民飼養高齡犬貓就診經濟負擔，在重陽節推出長照減壓方案，免收掛號費或醫療費9折等優惠，為響應「新北市特定寵物長照機構減壓」方案，部分長照動物醫院提供ICU氧氣病房、高壓氧氣治療等長照醫療設備，讓年長寶貝安心使用，十歲以上毛寶貝，至特定合作醫院將可CBC心絲蟲免費檢診、生化檢驗及高壓氧治療等折扣大優惠。

其中，ICU氧氣病房能偵測維持溫度、濕度、氧氣和二氧化碳濃度，讓失溫、缺氧、心臟不適等毛寶貝能盡快恢復健康模樣；高壓氧治療能增進血液含氧量、消除水腫、活化修復發炎組織等功效，詳細優惠內容請至「新北市動保處」官網查詢；為幫家中狗爺爺、狗奶奶祈福，動保處發起「九九重陽曬狗狗」活動，只要上傳10歲以上愛犬照片且寫下想和牠說的話，即可參加適合高齡犬隻使用之止滑腳貼抽獎活動，更多資訊可至「新北市動保處」FB粉絲專頁。

新北市動保處提醒，毛寶貝隨著年紀增長，慢性疾病也隨之增加，長照保護也更加重要，長照目的能達到延長壽命、減輕疾病痛苦，改善生活品質等效果。新北市是友善動物城市，犬貓長照服務不但能減輕飼主經濟負擔，同時將毛寶貝的生活品質全面提升、使其更有尊嚴，期許每隻毛寶貝在新北市都能放心安居。

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