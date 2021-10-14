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新北農會超市聯合摸彩拚振興　五倍券消費中獎率再加倍

▲新北農會超市聯合摸彩拚振興 五倍券消費中獎率再加倍。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農會超市聯合摸彩拚振興，五倍券消費中獎率再加倍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

領到五倍券和加碼券還不知道要去哪裡消費嗎？新北市北區各農會超市於15日起推出「年終拚經濟」聯合摸彩活動，只要於活動期間到指定農會超市消費滿額即贈送摸彩券，獎項包含機車、電視等多項大獎，歡迎市民朋友們來買新鮮、抽大獎！

農業局指出，新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山（含萬里分店）等7家農會超市為推廣本市農特產品，除設置振興券優惠專區，提供多項商品組合促銷，更於10月15日至12月20日舉辦「年終拼經濟」聯合摸彩活動。

農業局表示，活動期間單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張（滿700元獲得2張，以此類推），只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置之彩券箱即可參加抽獎，此外若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額即加贈摸彩券1張（即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推），中獎機率再加倍。

▲新北農會超市聯合摸彩拚振興 五倍券消費中獎率再加倍。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市北區各農會超市於15日起推出「年終拚經濟」聯合摸彩活動。

本次活動農會也大手筆準備豐富獎品，特獎為光陽125機車5部、頭獎則有43吋液晶電視10臺，另外還有1000名以上農會超市購物金獎項，獎品總價值超過60萬元，所有獎項將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開出，無法到場參加開獎的朋友也不必擔心，淡水區農會將同步於臉書粉絲專頁提供開獎直播。

活動主辦單位淡水區農會總幹事高忠表示，今年受疫情影響，農產品銷售更具挑戰，因此北區各農會超市共同規劃本次抽獎活動，希望帶動農產買氣，協助農友穩定收入，並以獎品回饋民眾，也規劃振興券專區，為使用振興券購物的民眾提供更多優惠，讓更多人認識新北優質農特產品，歡迎大家踴躍參與活動，拼手氣、挺農友！

農業局長李玟表示， 農會一直都是市府與農業局的好夥伴，除了積極推動地方農業發展，也配合農業局「美味農業得來速」政策，辦理線上團購並設立電商平台，於疫情期間為農友創造新通路，農業局邀請市民朋友到多多到農會超市使用五倍券及農遊券消費。

▲新北農會超市聯合摸彩拚振興 五倍券消費中獎率再加倍。（圖／新北市農業局提供）

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