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夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》　網敲碗狂讚：可去聲林之王了

記者郭世賢／基隆報導

有一名網友黃志祥在《爆廢公社公開版》分享一段影片，影片中的女孩，地點在基隆愛四路夜市，拿起攤販麥克風，隨著音律唱起歌手藍又時的「倫敦的愛情」，渾厚甜美的嗓音，吸引路人狂回頭，讓網友紛紛敲碗留言，「可以參加森（應為聲）林之王了」；有網友找出影片中女孩的臉書，貼文者有標註她，但後來被移除了。

▲基隆夜市女路人飆唱《倫敦的愛情》　網友狂讚：可參加森林之王了。（圖／網友「黃志祥」提供）

▲基隆夜市女路人飆唱《倫敦的愛情》，網友狂讚：可參加聲林之王了。（圖／網友「黃志祥」提供，下同）

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網友黃志祥在《爆廢公社公開版》貼出一段影片表示，天籟啊！台灣好聲音，戴口罩唱歌真的很嗨！網友紛紛留言敲碗大讚，「可以參加森（應為聲）林之王了」、「高手果然在人間」、「夜市好聲音」、「戴口罩唱歌好厲害，聲音好聽！」、「哇！好聽～簽約了啦！」、「打趴一堆唱片歌手」。

還有網友留言表示，「麥克風好像很厲害，我們應該揪團去基隆夜市找～」、「麥克風會大賣唷！」、「麥克風怎麼賣？」、「好聽！讓人想買麥了」、「收音也太強，都沒有雜音」、「變音神器啊」。

▲基隆夜市女路人飆唱《倫敦的愛情》　網友狂讚：可參加森林之王了。（圖／網友「黃志祥」提供）

▲有網友找出影片中女孩的臉書，貼文者有標註她，但後來被移除（紅圈）。

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