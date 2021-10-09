鎢鋼大王斥資7千萬整修職校　無敵海景球場曝光

記者郭世賢／新北報導

擁有54年歷史中華商業海事職業學校，位在新北市萬里區偏遠地區，一座全新黃藍配色綜合球場正式啟用；近年因受少子化影響招生困難，學生數越來越少，學校許多硬體設備百廢待興；一年前由《鎢鋼大王》之稱的廖萬隆全新團隊接手，至今斥資超過七千萬整頓革新，如今中華商海已呈現截然不同的面貌。

▲中華商海董事長廖萬隆，被稱為「鎢鋼大王」。（圖／記者劉亮亨攝）

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中華商海董事長是有「鎢鋼大王」之稱的廖萬隆，也是現任跨國企業「春保鎢鋼集團」總裁，於2020年5月接任「中華商業海事職業學校」董事長後，出身雲林農村的他，特別體會偏鄉、弱勢家庭求學的艱辛。

廖萬隆表示，教育是百年大計，也是一個國家維持國力的最重要的因素，尤其是技職學校，唯有培育更多的技術性人才，台灣才能夠維持在國際產業上的競爭力，而私立學校也需要企業界的支持，才能永續經營。

▲全新黃藍配色綜合球場啟用。（圖／中華商海職業學校提供，下同）

一年多來，不但興建全新擁有無敵海景交誼廳的學生宿舍，整修學生餐廳，更新教室課桌椅、電腦設備、提供學生全新制服，還設立許多獎助學金、提供保證就業機會，現在又興建全新球場，供學校發展體育球隊，讓偏鄉地區的孩子，有好的教育環境。

中華商海校長彭朋薰回想說，四個多月前，原本球場還是礫石表面，經年累月已長滿青苔，學生跑步打球運動跌倒相當危險，因此學校決定重新整建一座綜合球場，不但籃球場比照FIBA國際籃球比賽規格，更可以同時供排球、網球、五人制足球等使用的綜合球場。

▲迄今斥資超過七千萬整頓革新，如今中華商海已呈現截然不同的面貌。

彭朋薰校長也說到，未來學校也會朝向籌組球隊參加高中籃球聯賽，讓學生在求學過程可以追逐夢想，也讓有籃球夢想的學生，在追逐夢想過程中，可學習一技之長，保證就業的機會，這也是學校興建球場另一層意義。

中華商海這座黃藍配色的綜合球場除配色搶眼，場中還有學校特別設計的圖騰LOGO，伴隨蔚藍的天空、搭配優美的海景，未來除學生體育課外，學校籃球隊也會在此練習，並參加高中聯賽，同時也可舉辦各種地方性賽事，為學校、地方提供良好的運動場所，同時也代表雖然私立學校經營艱困，仍有企業家願意投入，秉持公益辦學精神，實屬可貴。

▲▼中華商海這座黃藍配色的綜合球場除配色搶眼，伴隨蔚藍的天空、搭配優美的海景。

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