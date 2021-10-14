▲光影藝術展「北海潮與火」14日登場，開幕火舞點亮金山藝術之美。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「北海潮與火」光影藝術展14日晚上在中角灣舉辦開幕式，由「即將成真」火舞團引燃北海岸之火，伴隨潮汐聲響，以中角灣沙灘海浪為背景，展開充滿希望與力量的火舞表演。接著，由金山高中學生引領新北市長侯友宜與貴賓們至沙灘，放置代表思念與希望的「夜光信」，期許後疫時期可以早日回歸到正常生活。

侯友宜表示，現在這個季節，海面上漁船燈火的光與沿岸相輝映，從萬里到石門「北海夜金閃閃」，美食跟美景串聯起北海岸，大家可以來北海岸吃「萬里蟹」、來石門草里夜釣，來金山看「北海潮與火」，逛老街泡足湯。他說，新北市有不輸國外的海岸美景，目前疫情漸緩，展區現場也做好防疫措施，大家可以安心地來北海岸散心，讓星光漁火相伴欣賞光影藝術饗宴。

▲中角灣沙灘海浪為背景，展開希望與力量的火舞表演。

景觀處表示，「北海潮與火」由朱銘美術館策畫，為地方引進美學藝術力，邀請在地居民、學生參與教育藝術計畫，結合地方青年創作設置展出。像是在磺港就有金美國小學童創作的「大海萬花筒」，色彩豐富、充滿想像的童趣畫作投射在磺港路上，讓平凡巷弄更添趣味風情。

由城鄉局整建完工的中山溫泉公園，也在14日啟用，園區以半戶外的日式木造建築體打造，交流大廳及溫泉泡腳池上分別懸掛著金山高中學生創作的「白日光時光夢」及「療癒腳ㄚ」；另外還有蔡宜婷的「時間是一條長河」，作品巧妙與園區生態池結合，光彩流動就像是宇宙的極光，民眾可以利用自己的手機掃描QRcode，進入介面與作品互動，及時與環境光影交織；來到這邊除了泡足湯外，還能有新奇藝術體驗。

▲新北市城鄉局整建完工中山溫泉公園14日啟用。

「北海潮與火」光影藝術展自即日起到10月31日止，地點包括中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、及磺港社區等地，活動期間每周六（10/16、10/23、10/30）還有手作工作坊，歡迎上網「2021北海與火」官網報名。另為方便民眾參與，每周六、日下午5:00到晚上8:30有免費接駁車，自金山區藝文暨老人活動中心大樓（地址：新北市金山區中正路257號）前發車，民眾可以多加利用大眾運輸工具轉乘。

▲▼園區以半戶外的日式木造建築體打造，交流大廳及溫泉泡腳池。

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