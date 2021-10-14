▲金山警分局鄰里治安座談會，加強宣導防詐騙拚治安顧交通。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局於13日在金山區六股里辦理治安座談會，向轄區長者宣導如何預防目前常見的一頁式詐騙、宅配詐騙、假打工淪為人頭帳戶等，也宣導今年10月為「交通安全月」，並強化交通疏導與執法等積極作為。

警方指出，因應疫情趨緩，民眾出遊、社交、娛樂等活動明顯增加，金山警分局針對治安、交通兩大任務，積極維護轄區居民治安及交通安全，針對10月份交通安全月宣導主軸「路口慢看停」、「行人停看聽」強化宣導。

警方表示，北海岸地區屬偏鄉，轄區居民多為長者，且沿海台二線往來車速較快，穿越馬路更應注意「《停》在安全地點停等」、「《看》過馬路盯住來車」、「《聽》注意車輛警示聲，同時警方也撥放了新北市警局「永不放手」、「寧可相信有鬼-反詐騙」以及警方查獲詐欺車手與急救遊客等宣導影片。

金山警分局長林詮峰表示，治安座談會是警察機關自我行銷與政令宣導的好時機，目前新北警的工作重點是打擊詐騙與交通安全，也將警方積極執法與為民服務的一面向轄區居民呈現，希望能讓這片土地上的鄉親，了解我們警方的努力。

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