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新北翻轉農村性別刻板印象　攜手農漁會共創性別友善環境

▲新北翻轉農村性別刻板印象 攜手農漁會共創性別友善環境。（圖／新北市農業局提供）

▲新北翻轉農村性別刻板印象，攜手農漁會共創性別友善環境。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

臺灣傳統農村事務的領導者及決策者多以男性擔任，加劇性別刻板印象，為打破性別刻板印象，農業局積極輔導各農漁會推動性別平等政策，並邀請性別平等專家深入農漁會，辦理多場次的性別平等論壇，宣導性別平等觀念，鼓勵女性參與農漁會事務，創造性別友善環境。

為持續推動性別平等觀念，農業局除配合修訂相關補助要點，就女性比例較高之農漁會列為優先補助對象，並邀請性平議題專家黃瑞汝老師及李麗慧老師實地走訪瑞芳地區農會及三芝區農會，以「如何提升農村的婦女決策參與及男性參與家政班」及「如何營造性別友善環境」為主題講解性平觀念。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，農會一直以來都鼓勵農村婦女齊力參與農會事務，不同性別合作往往能激盪出意想不到的火花，有助於農會的經營與發展；黃瑞汝老師表示，農事工作與農業經營並非男性的專利，女性的農業知事及專業絕不遜色於男性；李麗慧老師亦表示肯定農會持續於農村推動性別等觀念，營造性別友善環境，有助於女性新血加入農產業。

農業局長李玟表示，農業局推動性別平等不遺餘力，致力打造性別友善農村，本屆次農會改選已有多家農會女性理事人數提升，其中樹林區農會與中和地區農會女性理事人數更達三分之一，顯見農村女力已逐漸抬頭。

此外，目前本市青農女性比例不但高達25%，其中更有一半以上於聯誼會擔任幹部職位，顯示女性為農村重要生產力。本市從農女性增加除了感謝農會積極配合，也感謝許多老師專家願意撥冗親訪農會授課，未來農業局將持續爭取女性權益，讓新北女力發光發熱。

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關鍵字：

新北性平等農漁會友善

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