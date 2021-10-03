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涉恐嚇又偷拍筆錄！PO臉書繼續罵　他被逮竟辯「自保」

▲涉恐嚇又偷拍筆錄！他PO臉書「露餡」，基隆警南下逮人竟辯自保。（圖／翻攝自Google Map）

▲涉恐嚇又偷拍筆錄！他PO臉書辱罵「露餡」，基隆警南下逮人竟辯自保。（圖／翻攝自Google Map）

記者郭世賢／基隆報導

今年基隆市舉辦中元祭放水燈繞境活動，來自彰化的劉男、吳男爆發衝突，吳男提告恐嚇，派出所員警通報劉男製作筆錄，劉男竟偷拍筆錄PO上網路臉書，警方得知立即要求劉男刪除PO文，並將劉男依《妨害秘密罪》函送法辦。

警方調查，30多歲劉姓男子與20多歲吳姓男子都在彰化從事陣頭工作，今年8月21日基隆中元祭水燈遶境活動，劉、吳二人因花車出車順序，在基隆市信一路上發生口角，吳男當晚就到基隆警局信義派出所對劉男提告恐嚇。

警方受理後，當晚12時左右劉男到派出所說明，由承辦游姓警員單獨製作筆錄，劉男趁著員警低頭敲打電腦鍵盤輸入文字時，劉男竟用手機偷拍兩張電腦螢幕裡關於吳男的筆錄內容。

劉男筆錄結束後，凌晨3時許便將偷拍兩張有關吳男筆錄照片PO在臉書，並在貼文中寫下辱罵吳男家屬等文字，8月23日吳男看到後，截圖再對劉男提出妨害名譽等告訴。

經通報，基隆警局信義派出所才赫然發現，劉男用手機偷拍筆錄內容PO文到臉書，8月24日隨即南下彰化偵查，劉男坦承偷拍電腦螢幕裡的筆錄內容，聲稱是為了自保，不過警方仍依涉犯妨害秘密罪，再函送基隆地檢署併案處理。

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