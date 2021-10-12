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新北串聯北海岸3特色宗教慶典　力推青春山海線傳承文化之旅

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典 力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供）

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典，力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局規劃青春山海線《宗教文化之旅》，串聯北海岸淡水大拜拜、九庄大道公輪祀及半嶺訪源3在地傳統慶典廟宇邀請民眾到訪體驗，拍攝短片訴說特色宗教起源，今（12日）於民政局官方粉專發布並發起「尋訪新北宗教文化城」線上活動，傳承新北宗教生命力。　

民政局長柯慶忠表示，新北宗教文化底蘊深厚、類型多元，從神像、祭祀用具，到儀式壇場中所見的神像掛軸、法器、紙糊藝術、神明神將服飾及廟宇建築等，可謂匯集了台灣傳統工藝精華，而在地特色慶典，更是新北珍貴的文化資產，這次特別推出短片，希望用更生動方式介紹青春山海線上淡水、三芝及石門地區極具歷史文化價值的宗教慶典。

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典 力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供）

▲九庄輪祀大道公今年因疫取消遶境改以簡單祭拜。

「淡水大拜拜，是淡水最熱鬧的日子」，淡水清水巖主任委員李宗燦表示，淡水清水巖每年農曆五月初五、初六遶境慶典的起源，相傳是在日據時期淡水地區發生瘟疫，地方人士於端午節隔天請出清水祖師遶境消災解厄，此後遶境便成為每年習俗，沿襲至今近百年。儀式不僅盛大，更結合淡水各大宮廟藝陣，兼及日巡及暗訪，熱鬧非凡，在102年列入新北無形文化資產。

李宗燦說，淡水清水巖祖師廟建廟超過150年歷史，主祀清水祖師，俗稱蓬萊老祖，傳說清水祖師每遇天災、人禍，神像就會落鼻示警，故又稱「落鼻祖師」；雕樑繁複精美、工藝精緻，角落旁還保留當初建廟展地時一顆敲不碎的大石，今由廟方設置欄杆維護，可說是廟中重要文物之一，值得一訪。

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典 力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供）

▲今年大道公安爐目前於淡水忠寮里，每年九庄輪祀大道公祝壽遶境。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會總幹事陳崇煌則表示，淡水三芝九庄大道公輪祀來源，據傳為清乾隆年間移墾民眾自白礁慈濟宮分香而來，原於滬尾碼頭蓋小屋供民祭拜；由於各庄爭迎熱烈，咸豐年間由燕樓李家捐獻大爐，供地方8個庄頭輪流祭祀，地方稱為「八年輪祀八庄大道公」。後燕樓李家人才輩出，科舉文武同榜高中，便向大道公擲筊請示增加中田寮庄輪祀，因而形成今日「九庄輪祀、無廟有像」的特殊宗教儀式。

陳崇煌說，每年九庄輪祀大道公的祝壽、遶境，以至爐主厝的安爐祭典，都是輪值庄里的重要慶典，這樣的傳統延續二百多年，已列為新北民俗類無形文化資產；今年由淡水忠寮里輪祀，計於明(111)年農曆3月16日移駕至下一值年爐主淡水樹興里。

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典 力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供）

▲淡水大拜拜結合淡水各大宮廟藝陣，兼及日巡及暗訪，熱鬧非凡。

此外，石門妙濟寺管理人曾清松則深入介紹金包里半嶺地區的「半嶺訪源」遶境活動。曾清松說，兩百多年前先人渡海來臺，最先是在金山半嶺土地搭草壇供奉天官大帝，後遷至金包里三界壇聖德宮合祀三官大帝，因香火鼎盛，分別建廟，天官大帝金身留在聖德宮，開基錫爐迎請到萬里大鵬天護宮；近年聖德宮號召信徒重新整闢半嶺古道至三界壇段，舉辦年度遶境，起自金包里三界壇聖德宮，終至石門妙濟寺一段。

曾清松說，半嶺訪源有別於一般傳統遶境，是透過探尋百年前祖先走過的古道，由信眾扛起神轎及竹轎，輪背三官大帝行走半嶺古道至草壇原址進行科儀祭典，用行腳遶境方式印證本源與先人開墾堅忍拓荒精神，極具在地宗教與人文特色；今年預計於農曆10月9日(國曆11月13日)辦理，因疫取消大鵬天護宮的請爐遶境，古道行腳溯源則將視當時疫情狀況適時縮減人數。

▲新北串聯北海岸3特色宗教慶典 力推青春山海線宗教文化之旅。（圖／新北市民政局提供）

▲清水巖祖師廟每年農曆五月初五、初六遶境慶典年年盛大。

位於石門阿里磅的妙濟寺為日據時期所建，主祀觀世音菩薩，內部裝飾簡潔大方，頗有禪風，佛寺前有半月池，池內蛙鳴、群山鳥叫，生態相當豐富，值得參訪。

民政局表示，這次以青春山海線行經地區為主軸，規劃出宗教文化旅遊路線，除邀請民眾一同欣賞短片，也歡迎前往「新北民政保平安」粉專留言曾經到訪的新北特色宮廟並標註好友，就有機會獲得限量關公章及文昌章等熱門宗教文創品，兩款印章不僅能用印還可作為風水擺設，實用及藝術兼具。

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