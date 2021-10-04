A走新收容人保管金5000元　監獄替代役男涉貪被起訴

▲法務部矯正署基隆監獄。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2020年10月13日黃姓男子在基隆監獄戒護科服替代役期間，處理周姓收容人入所時9570元保管金，黃男卻心生貪念A走5000元。周收容人事後發現數目不對，向獄方反映，引爆此貪瀆案。基隆地檢署近日偵結，依涉犯《貪污治罪條例》起訴。

起訴書指出，黃男2019年11月11日起至2020年11月3日止，於基隆監獄戒護科服替代役負責輔助行政相關勤務。在辦理新收周姓收容人交付保管金時，按實登記先收取收容人之9570元，卻在周男離開後抽走5000元，登記簿上將9改成4，再直接並蓋上承辦人職章；隨後依程序上報，導致獄政管理系統錯誤登錄金額為4570元。

周姓收容人在收到保管金存摺後，驚覺少了5000元，立刻向管理人員反映，案件因而曝光，並移請廉政處調查，黃男事發後坦承A錢，並繳回犯罪所得，也與被害人達成和解。

檢察官認為，黃男在監獄服替代役，有法定職務權限，屬於授權公務員，因此A錢所涉觸犯貪污治罪條例罪責，但考量他犯罪所得未超過5萬元，且犯後態度良好，請法官減輕其刑。

【更多新聞】

涉恐嚇又偷拍筆錄！PO臉書繼續罵 他被逮竟辯「自保」

阿娘喂！瑞芳蜂群傷5人 全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

神秘地熱探勘工地曝光！遭剪513kg電纜線 5男鎖定犯案有心機

醋男妄想前妻與人搞曖昧！火燒倉庫害死2狗 涉動保法最重關2年

外星寶寶來了！活化石復育成功 幼鱟卵圓滾破膜而出超萌