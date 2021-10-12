一早5:30「窗外大暴雨」1點最崩潰！雙北人秒眼神死：沒假

▲12日一早，不少雙北人頻頻抱怨為何沒放假。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

颱風圓規今（12）日早上離台灣最近，不過也在8時30分解除海上颱風警報，而全台有3縣市放颱風假，分別為花蓮縣、連江縣、金門縣。就有雙北人一早見到外面狂風暴雨，紛紛不滿到PTT的Gossiping板上發文，質疑為何不放假，甚至有人問卦「下午突然宣布放假的可能性？」颱風話題引發熱論。

不少雙北人一早起床，忍不住上PTT發文抱怨，有新北人5點38分問卦「外面現在強風暴雨的？」說他看到外面呈現狂風暴雨的狀態，「待會是不是要更改上班上課指示啊？」5點58分則有超崩潰的台北網友發文「北市這樣能上班？」直呼台北市風雨真的很大，「這樣還要上班喔？不要開玩笑吧！我不想上班，風很大欸！怎麼辦啦？」

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▲有人看到狂風暴雨很崩潰，直呼「風很大欸！怎麼辦啦？」（圖／記者李毓康攝）

還有人想起之前曾經有一次颱風，是下午突然宣布放假，就忍不住有所期待，紛紛問卦「下午突然宣布放假的可能性？」「會不會中午停課」，更表示「早上就讓我們冒著危險，送小孩上課後再去上班，中午才開始宣布要放假，到底會不會有這個可能？就讓我們繼續的看下去。」

貼文一出，許多人不禁吐槽，「附近很多機車已經出門上班了，給你參考」、「一小波而已啦！等等就又小雨了」、「根本就風平浪靜」、「特休請下去啊」、「快點出門上班，別幻想」、「不想上班就自己請假喇！煩耶」、「中午應該就放晴了吧」、「別想了，乖乖上班比較實際。」

還有網友滿滿怨言，因為這次的風雨太難捉摸了，「現在風雨都一陣一陣的，一下子無風無雨，過一陣子就狂風暴雨，每個地方都不一樣，問了也是白問」、「雞X天氣，撐傘雨就變小，一收傘就突然暴」、「內湖是水龍頭開開關關喔？X害我以為沒雨」、「當基隆狂風暴雨時，火車開到北車就沒雨了。汐止、松山、南港鬼地方，雨也是下比較小而已。」