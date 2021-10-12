邱太三：中華民國仍然屹立不搖　未來由2300萬人民決定

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文10日表示，當前兩岸複雜情勢，台灣不會冒進但主權不退讓，並把兩岸國號「並陳」稱互不隸屬，引來中國大陸國台辦發言人馬曉光批評台獨是絕路，台灣的前途由全體中國人民共同決定。對此，陸委會主委邱太三表示，中華民國到現在仍然屹立不搖，這是國際公認的事實。

行政院長蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院，進行施政報告總質詢，邱太三會前受訪時表示，蔡英文在國慶談話裡面提到，中華民國跟中華人民共和國戶不隸屬，「她主要是要重申跟強調，中華民國存在的事實」。

邱太三說，北京當局假借辛亥革命移花接木，中華民國到現在仍然屹立不搖，這是一個國際公認的事實，中華民國就是一個主權獨立的國家，一直到現在都是國際上所公認的，「所以對岸的說法，我也沒有辦法理解」。

邱太三強調，中華民國的憲法已經規定，有關領土及主權，未來都是要由2300萬人民公投決定，「憲法已經規定的很明確」。

蔡英文10日在國慶演說提出「四個堅持」，包括永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，並邀請民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華共同約定。

中國大陸國台辦發言人馬曉光當天則回應，民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎；謀求「台獨」分裂，關閉了兩岸對話的大門，改變現狀，並且強調台獨是絕路，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。