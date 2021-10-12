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台南永福國小星星幫　堅持近20年傳統國慶日升旗與健身！

▲台南永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年因為疫情，台南永福星星幫好多原訂的活動延期或取消，但是國慶這一場，大家重新聚在一起！情同一家人！永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」！

永福特教老師說，星星兒最好的「正向學習處方」就是「運動力」！天天樂活健身運動，星星兒在國慶日具體實現無歧視的運動人權並擴大學習的生活圈！星星兒家庭用運動交流互動，情同一家人！也完成「擴大生活圈」、「2021國慶連假三部曲」系列活動，國慶連假充實又有趣！

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▲台南永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福星星幫三級疫情後，首度相聚活動，2021國慶三部曲～首部曲：參與2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》；二部曲：早起參與國慶升旗與自主運動健身，近二十年傳統；三部曲：參與南瀛之光唱秋台南演唱會。

台南市永福國小自閉症巡迴班輔導的肯納兒（即俗稱的自閉兒）於前張市長時代即約定每年的10月10日都要參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，至今已有近20年的歷史，今年則是4個家庭10餘人主動參與。當年初次參與的星星兒經過了近20年，現今都已成為「肯納青年」，特別的是來自於安平的張氏一家人都是年年自動參加，因為張家的肯納青年是永福星星幫的「國慶寶寶」！

▲台南永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年特別的是受新冠疫情影響，上半年度好多活動都取消或延期，「好久沒聚了！」一位參與的肯納青年說。近日因疫情有趨緩，再加上五倍券效應，國慶連假人潮出籠，星星兒家族也重新和老朋友們聚聚！！

永福特教老師賴育誠表示，雖然因為疫情，散佈在各校的星星兒暫時無法透過跨校的活動聚在一起，但一有機會，大家仍是各自「練功」，各自維持原先的生活與學習步調，有機會就網聚聯絡分享學習心得，「一個都沒有少！！就算是畢業了，疫情來了也是一樣！！」一位黃姓肯納青年帶著大家在國慶升旗後，一起許願，說出心聲！

星星兒家長們也觀察到，星星兒家族成員和一般民眾站在一起升旗，之後自主健行運動，「感覺自家的星星兒更像一般人了！」幾位畢業的星星幫的肯納青年已媒合到適合的工作，讓老師們都感到相當興奮，因為多年來的「潛能開發訓練」已在星星兒的生命歷程中達到「走出自我世界，實現人生目標」的成效，就在國慶升旗後，星星兒們自主健行運動，數十年如一日，並身體力行彰顯身障者運動人權！！

今年很特別的是，今年國慶也有3天連假，永福星星幫大小朋友也自行邀約，進行國慶系列的第三部曲，參與「南瀛之光，唱秋台南」演唱會，見到好朋友們一同克服融入人群的障礙，永福星星幫的老學長帶著小學弟們一同學習如何打開心胸面對陌生人，好多在旁協助的師長們都覺得孩子們都長大了，星星兒已慢慢了解「自我決定」和「選擇自己要的生活品質」這門重要的「潛在課程」必須在日常生活中逐漸落實！

▲台南永福星星幫特教親師生首度相聚，自主相邀一同參與「2021國慶三部曲」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長表示， 永福國小自閉症巡迴班多年來透過各項課程設計，讓星星兒逐漸融入人群。特別的是運動方面的學習，帶領星星兒從事一般孩子熱愛的活動，例如：直排輪、游泳、健行、各項球類、單車、獨輪車…。楊校長說，愈是自然情境的訓練，愈能類化到各種情境，就有辦法讓星星兒更融入人群！多位星星兒家長都表示，自從讓星星兒學會「在固定時間從事固定運動」後，星星兒的症狀有明顯改善，比較能夠專注，情緒問題也得到舒解，而和一般民眾從事運動或參與活動時，「感覺星星兒長大許多，更像一般人了」！家長語重心長、激動地說著。

永福特教老師賴育誠表示，「運動力」對星星兒來說是最好的「正向學習處方」，這麼多年來，國慶系列活動已經成為星星兒的「傳統活動」，今後也會堅持「運動樂活」的傳統，不斷地帶領星星兒「擴大生活圈」參與各項活動！自2020年開始規劃「國慶三部曲」活動，也期望星星兒也都能自主運動健身！賴老師也說希望拋磚引玉，鼓勵有更多人能以運動健身進行樂活學習！

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