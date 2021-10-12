批蔡英文「兩國論」刺激中共　趙少康：讓軍火商上下其手發大財

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文10日上午以「共識化分歧團結守台灣」發表國慶演說，更強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，中廣董事長趙少康表示，蔡英文國慶演講明白主張兩國論，她敘述的是事實，「但蔡英文只是向習近平叫板，用中華民國刺激中共，蔡英文不要消費中華民國！」

趙少康指出，蔡英文國慶演講明白主張兩國論：中華民國、中華人民共和國，彼此互不隸屬，蔡英文敘述的是事實，在這個世界上，有15個國家承認中華民國的存在；但從另個方面看，這兩國國家的憲法都不承認對方是主權國家，只要雙方都說世界上只有一個中國，就算互不承認對方，也能勉強相安無事。

但日前今天習近平紀念辛亥革命110周年時，趙少康曾說，辛亥革命是孫中山帶領，孫是中華民國國父，如果習近平、共產黨紀念辛亥革命110周年，就應該承認中華民國，不可能說一方面追思孫中山，另一方面不承認中華民國、甚至消滅中華民國，這兩個是矛盾的，共產黨應該承認中華民國存在的一個事實。

對於蔡英文兩國論，趙少康表示，蔡英文一面喊話要對岸自制，一面把中華民國推上兩岸檯面，是真的想降低兩岸緊張嗎？當然不是，她只是向習近平叫板，「用中華民國來刺激中共，當中共不承認中華民國，蔡英文就用中華民國跟中共對幹。」

趙少康指出，蔡英文若像國民黨一樣，真心支持中華民國，就應該態度一致，公開宣示民進黨放棄台獨主張、不再追求台灣獨立，中華民國就是我們的國家，中華民國就是我們的國號，而不是被民進黨借殼上市、「暫時借用」的名稱，「否則中華民國只是民進黨對外鬥爭、對內騙取選票的工具。」

蔡英文國慶演說提出「4個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循台灣人民的意志。

對此，趙少康表示，「四個堅持」實際就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的重點，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，還要在野黨團結一致支持她，「蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，就霸王硬上弓的要在野黨活活吞下，這不是吃在野黨的豆腐？」

對於兩岸局勢，趙少康指出，蔡英文不願接受「一中各表」的論述，被中共認為是改變現狀，造成兩岸軍事緊張情勢升高，再大幅增加國防預算，讓軍火商大發危機財，並指責在野黨為何不同仇敵愾痛罵中共，讓在野黨對胡亂編列的軍購預算也不敢認真審查，「民進黨一石數鳥，真是佔盡在野黨的便宜。」