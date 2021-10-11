藍營5問蔡英文　綠營反問：為何朱立倫言行跟中共官媒指導一致？

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨文傳會主委兼發言人凌濤11日針對民進黨支持台灣基進黨立委陳柏惟，向總統蔡英文提出「5問」。對此，民進黨發言人顏若芳晚間表示，國民黨傾全黨和地方舊勢力追殺只有一席立委的陳柏惟，國民黨到底在害怕什麼，倒要反問國民黨主席朱立倫的言行，為何都跟中共官媒的指導一致呢？

凌濤向蔡英文提出「5問」，包括：蔡英文挺陳柏惟，就等於挺台灣獨立、挺大麻、挺賭博性電玩場、挺言語霸凌官員、挺消滅中華民國，成為美國第二大州。他反問民進黨，真的要替陳柏惟種種動搖國本、違反社會秩序與善良風俗的主張背書嗎？

針對國民黨相關質疑，民進黨發言人顏若芳回應，民眾其實很好奇，國民黨傾全黨和地方舊勢力合力追殺只有一席立委的基進黨立委陳柏惟，「請問國民黨到底在害怕什麼？」

顏若芳指出，近期更有許多鋪天蓋地的負面選舉手段針對陳柏惟而來，而更令人訝異的是，國民黨的行動竟然與中共官媒的評論不謀而合，中國堂而皇之的以官媒介入台灣內部民主，更可說是毫無遮掩，「我們要反問國民黨，怎麼朱主席的言行都和中共官媒指導的一樣呢」？

顏若芳指出，陳柏惟就任立委至今，不僅在第10屆第1、2會期蟬聯優秀立委，出席率和質詢率都是100%，問政和爭取地方建設都有實際成果可讓民眾檢驗，國民黨打得越歪、越急，卻更凸顯陳柏惟比前任立委出席率更高，問政更認真。