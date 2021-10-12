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蔡英文國慶演說登外媒！法學者：陸無法容忍「台灣為世界上的課」

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

法媒近日密切關注台灣，深入分析總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。世界報說台灣與中國從未如此遙遠；學者說，台灣為世界上的課讓中國無法容忍，西方對支持台灣已不再猶豫。

從參議員代表團訪台，到中華民國國慶與蔡總統國慶談話，台灣近日動向獲費加洛報（Le Figaro）、世界報（Le Monde）、重點週刊（Le Point）、十字架日報（La Croix）、法國24台（France 24）等法國主流媒體密切關注與報導。

世界報今天以「中國和台灣，從未如此遙遠」為題指出，由於美國前總統川普（Donald Trump）以來政策以及台灣優異的抗疫表現，情勢已出現轉變。

文章引述中共總書記習近平在「紀念辛亥革命110週年大會」中表示，台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」，並堅持將和平統一台灣。

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平對辛亥革命110周年發表談話。（圖／記者任以芳攝）

蔡總統國慶當天回應：「堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）向世界報表示，中國不會侵略台灣，因為軍事風險與外交成本都太高，且台灣人也不特別擔憂。任雪麗解釋：「台灣人不視自己為分裂分子…對他們來說，中國在與台灣衝突中，失去的會比得到的更多。」

此外，由於中國駐法國大使盧沙野的施壓舉措，反而使得參議員訪台備受關注。許多報導也分析中國過去幾年來如何孤立台灣，以及議員無懼惹怒中國也要訪台的重要意義。

「重點週刊」（Le Point）今天刊登法國前國防部長、參議院友台小組主席李察（Alain Richard）的專訪

李察在專訪中表示，相信中國對印太地區穩定的威脅與侵擾必定會持續。他提到時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月在眾議院聽證會中所說，中國將在2027年犯台。李察指出，聽證會的重點便是「若中國侵台，美國將投入戰爭」。

對於法國印太地區策略中幾乎未提及台灣，李察解釋，在這類文件中，真正重要的事通常是藏於文字背後的。他重申，「台灣是法國印太地緣政治中的一環」。

▲總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察（Alain Richard）主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

▲法國參議院友台小組李察（Alain Richard）主席。（圖／資料照）

另外，李察強調，他沒有說支持駐法代表處更名，只是觀察到在長期的轉型後，比較常用且台灣人希望被稱呼的名字是「台灣」。「我覺得應該是要由他們來選擇合適的命名…就我所知，台灣尚未向法國要求駐館更名，但我感覺這是他們所望。」

新聞網站Atlantico昨天更以「台灣為世界上的課讓北京無法容忍」為題，刊登巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）的專訪。

藍可表示，台灣證明一個中華文化與儒家價值的社會，可以遵行民主原則。因此，對中國而言，台灣的存在是一種傲慢。

中國認為台灣屬於他，但台灣社會並不這麼看。藍可以歷史角度分析，台灣過去並非只屬於中國。1895到1945年間為日據時代；更早之前，原住民族就已居住於島上。「這樣的差異，以及島嶼和居民看待歷史的多樣性，加深了兩者的距離。」

最後他表示：「台灣累積了支持資本，許多西方國家對於採取象徵行動不再猶豫，這是10年前無法想像的。」

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