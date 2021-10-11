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王炳忠批趙少康、朱立倫認同兩國論　「要不要當蔡英文接班人」

▲▼全民開罷Let`s fire Q 新黨青年軍罷免基進黨陳柏惟記者會 新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文10日在國慶演說強調，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引來國民黨主席朱立倫與中廣董事長趙少康批評。對此，新黨青年軍王炳忠11日嗆朱立倫和趙少康認同兩國論，更諷刺趙少康要不要成為蔡英文的接班人。

蔡英文國慶演說以「共識化分歧，團結守台灣」為題提出「4個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循台灣人民的意志。

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

王炳忠表示，趙少康要大陸承認中華民國，卻又才剛罵蔡英文稱大陸「鄰國」是「兩國論」挑動戰爭，所以意思是只有趙少康可以「兩國論」，蔡英文不行？

王炳忠指出，朱立倫當時也罵蔡英文「鄰國論」搞台獨，可如今蔡英文要各黨領袖和她約定，一起堅持「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，朱立倫只說「做比說更重要」，所以朱立倫也認同「兩國論」，而且認為自己比蔡英文更能做到？

▲▼朱立倫、趙少康。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲朱立倫、趙少康。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

王炳忠認為，趙少康不是國民黨主席，但也稱得上是國民黨領袖級人物、「戰鬥藍」幫主，要不要也加入堅持「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的行列，順便堅持「台灣前途由台灣人決定」這套民進黨「台灣前途決議文」的主張，如願以償洗去「外省人」、「中共同路人」標籤，戰勝民進黨一干人，成為2024蔡英文的接班人？

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