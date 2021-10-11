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國民黨議員爆陳其邁幫陳柏惟安排位子　台灣基進說話了

▲▼國民黨新北市議員林金結11日指出，傳出高雄市長陳其邁已經幫陳柏惟留位置，台灣基進反批，「都當到議員了，講話前要先求證這不是基本常識嗎？」。（圖／台灣基進提供）

▲林金結爆料陳其邁已經幫陳柏惟留位置，台灣基進反批最新鬼扯話術。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，國民黨新北市議員林金結11日指出，傳出高雄市長陳其邁已經幫陳柏惟留位置。對此，台灣基進表示，國民黨的抹黑戰術從上週的人格抹殺，到這週已經開始創造平行宇宙，「都當到議員了，講話前要先求證這不是基本常識嗎？」

刪Q總部11日邀請林金結、國民黨高雄市議員邱于軒等人，前往台中市沙鹿菜市場掃街，林金結受訪時指出，網路有消息指出，如果陳柏惟被罷免，陳其邁已在高雄市政府為他安排了一個位置，「既然民進黨這麼支持他，台中人不用煩惱，陳柏惟不會失業，讓他回高雄就好了」。

台灣基進表示，國民黨的抹黑戰術從上週的人格抹殺，到這週已經開始創造平行宇宙，包含知名營養午餐標案議員邱于軒在內，今天5名高雄市議員和1名新北市議員到台中刪Ｑ掃街，其實中二選區很歡迎每一位朋友來消費、觀光，但是從這些人的發言，一開口就知道是來消費選區的。

台灣基進指出，林金結聲稱「聽說陳其邁市長已安排一個位置，罷免通過的話，讓陳柏惟回去坐」，邱于軒也說「想把柏惟帶回高雄，勸他好好做人」。俗話說，一根手指指著別人時，別忘了三根手指都向著自己。

台灣基進批評，國民黨議員們大陣仗痛批陳柏惟沒資格當議員，可有想過同黨的前立委顏寬恒，年僅23歲就跟著爸爸一起用公費上酒店，老公被爆料承包高雄各學校營養午餐標案，卻沒依法揭露身份的邱于軒，應該很清楚這些被權貴拿來上酒店的錢，可以給多少學童一餐飽足的營養午餐。

台灣基進也說，至於陳其邁幫陳柏惟準備位子這個就更好笑了，都當到議員了，講話前要先求證這不是基本常識嗎，「比賽都還沒結束，國民黨就這麼好心幫我們想『位置』，全台灣誰不知道今天這場罷免案， #就是有人輸不起，想把「位置」搶回去呢？！」

台灣基進認為，原命題根本不是陳其邁準備了位置讓陳柏惟回去坐，而是國民黨正在幫顏家搶一個位置，讓躲在後頭的顏公子，好整以暇地回到他的海線國王寶座。

台灣基進強調，真正該重新做人的，就是這些早已露出貪婪嘴臉，對於官位、權勢的掠奪毫不遮掩的國民黨權貴，還反酸「不知道邱于軒可願呼籲同黨的李眉蓁好好做人，不要再抄襲了」、「在高雄市意願就沒這麼認真上班」、「上班一條蟲，報復一條龍」。

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