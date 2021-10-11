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刪Q總部細數陳柏惟上節目170小時　「走路不是面臨罷免才開始」

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟10日表示，下週起他將在選區徒步行走，要走100個小時，邀請鄉親跟他一起走完民主的最後一哩路。對此，刪Q總部11日回應，走路這件事不是面臨罷免才開始，而且截至9月之前，陳柏惟光上節目的時間，就高達將近170個小時。

陳柏惟罷免案將於10月23日投票，陳柏惟在國慶連假展開掃街活動，並且向鄉親請託，從下週三起，他會開始在選區徒步行走，要走100個小時，走到落實民主深化，他會一直走、一直走、一直走，走到最後一天，也要邀請鄉親跟他一起走，一起走完民主的最後一哩路。

刪Q總部11日發出聲明表示，留給陳柏惟的時間真的不多了，所謂100小時的行走，不知道這樣走路能換來什麼，「或只是要掩蓋你之前沒有勤走基層的事實」。

刪Q總部指出，截至9月之前，陳柏惟光上節目的時間，就高達將近170個小時，近100次登台，就算都用最快來回高鐵車程來算，總計快400小時的時間，少上節目就有更多時間為在地鄉親服務，就有更多時間好好看這個地方，也不用面臨罷免才要用「苦行」的方式。

刪Q總部也向陳柏惟喊話，「如果覺得走地方很苦，那請你不用這麼痛苦，現在就可以辭職，你就可以自由自在」。

刪Q總部再指，自從就任之後，陳柏惟上了以下的節目，包括「94要客訴」13次、「前進新台灣」6次、「辣新聞152」20次、「台灣最前線」16次、「新台灣加油」7次、「我是救星」1次、「鄉民大會」2次、「品觀點」1次、「全民星攻略」1次、「超級紅人榜」1次。

刪Q總部說明，這些數字如果需要增加刪減，歡迎來訊，以上只是個概略，還有很多網路節目、電台沒有計入在內，也還不包括梳化、車程等時間，「也難怪之前你座談會的時候，媽媽說只能在電視上看到你」，這些時間如果先前就用來地方走踏，現在也就不用那麼痛苦了。

刪Q總部建議，在最後幾天立委的時間，陳柏惟要趕快在霧峰兌現買房承諾、中火停機一天的系列政見的趕緊落實，比起走路，為鄉親為自己過去的競選承諾做點實事，才是反罷免最好的方式。

刪Q總部也說，「我們選的不是一個健走選手，或者慢跑高手，是一個立法委員」，這也是問題所在，陳柏惟永遠搞不清楚自己的角色該做的事情，「沒關係，這100小時我們刪Q總部來替你走」，與其花這100小時走路，不如把時間拿去審查法案、學習如何有效質詢比較實在。

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