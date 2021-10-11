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國民黨罷免3Q目的曝　他揭證據「顏家要拿回這席立委」

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陶本和／台北報導

藍營大動作啟動罷免台灣基進黨立委陳柏惟的行動，基進黨新聞部副主任陳子瑜11日揭露台中地方的群組，揭露罷免陳柏惟團體的真正目的，其實是在幫國民黨前立委顏寬恒輔選，其內容明確呼籲「讓顏寬恒繼續服務」。

陳子瑜表示，自從罷免案成案之後，罷免方一直用不實的言論在批評陳柏惟，試圖營造不適任的形象，但真正的目的其實是要讓「顏家」拿回這一席的立委資源。

▼陳子瑜揭罷免團體、國民黨，推動罷免陳柏惟的真正目的。（圖／陳子瑜臉書）

▲▼陳子瑜揭罷免團體、國民黨，推動罷免陳柏惟的真正目的。（圖／陳子瑜臉書）

陳子瑜說，隨著投票日接近，顏家在地方的協力者也越來越直接，在群組中赤裸裸把顏家的盤算講透透，好比地方社區的群組，就強調「顏寬恒是為選民服務的立法委員」、「投下罷免，讓寬恒繼續為選民服務」，支持罷免，就是讓顏寬恒重返立院。

陳子瑜表示，令人感慨的是，如果「顏家」真的很想要這席海線的立委，依照顏家在地方的名望與格局，難道不應該堂堂正正的站出來說，「我就是要這席立委」嗎？

陳子瑜強調，現在的顏家，躲在罷免團體後面，躲在國民黨後面，自己卻扭扭捏捏的裝成志工，就算以後在政壇復出，選民又會怎樣看這樣的家族？

▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

▲▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

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