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「蔡英文的台獨路線比李登輝細膩」　邱毅點出國慶演講的5個內涵

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文昨（10日）上午以「共識化分歧團結守台灣」發表國慶演說，更強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，前國民黨立委邱毅表示，自己將蔡英文的雙十講話定性為台獨宣言，而蔡英文的台獨路線來自「李登輝的台獨路線」，但更加精緻細膩。

邱毅指出，蔡英文的台獨路線大致有五個內涵，第一是借「中華民國」的殼來執行台獨目標，目的在迷惑島內的藍營民眾，使藍營統派從此分裂成「藍統」與「紅統」，其實蔡英文走的就是「兩國論路線」。

對於蔡英文「不要統」、「不想武」、「不會獨」，邱毅表示，蔡英文的論述取材自前總統馬英九的「不統不獨」、也高唱「維持現狀」。但馬英九是「拖統」，目的在「以拖待變」。蔡英文則擺明就是「和平台獨」，想以維持現狀爭取和平，以達到台獨目標。

邱毅指出，蔡英文也拉攏以美國為主的國際力量，一方面把「台灣問題國際化」，另方面借「中美大國博弈」，突出台灣「親美抗中」的戰略價值，來掩護其台獨目標的達成。

對於蔡英文的兩岸論述，邱毅表示，蔡英文不走「形式台獨」、而是「實質台獨」，用打擦邊球切香腸方式，來漸進式達成台獨目標。大陸曾説台獨的盡頭就是統一，「問題是狡猾的蔡英文不會冒然走到台獨的盡頭。」

邱毅指出，蔡英文已明確拒絕「一國兩制」，而且在島內用大內宣汚名化「一國兩制」，她所要的是「和平台獨、兩國兩制」，表面上稱「和平發展」，與國民黨的「和平拖統」越來越難明確區分，「這也是國民黨的反獨號召逐漸失去功效的原因。」

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