張亞中黨員招募行動首日　5000入黨申請表一掃而空

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨是中華民國雙十國慶，孫文學校總校長張亞中同日發起「辛亥行動」黨員招募工作，他帶著行動宣講車，台北、桃園、新竹到處走，一天下來，5000份入黨申請書一掃而空。

張亞中表示，在中華民國生日的同時，不要忘記，創建中華民國的國父是孫中山；國家、國號是中華民國；國旗是青天白日滿地紅，「對民進黨不認同國旗、國號表達高度憂慮。」

張亞中辦公室主任何啟聖說，為了宣揚孫中山理念，隨行動宣講車販售的孫文思想讀本，只收一百元的印製成本，費用充做此次招募黨員行動的行政費用。準備的一千本全部搶購一空，甚至有支持者只買一本書卻付了七千元，直接把七台宣講車的油錢給付了。

何啟聖指出，張亞中今天只有一件事不做，就是當有支持者高喊「張亞中，加油！」他會主動加以制止，除了今天是雙十節，大家應該要喊「中華民國，萬歲！」之外，張亞中希望大家認同孫中山的理念，都做「孫粉」或者「中華民國派」。

此外，在張亞中招募活動的宣講車，也特別在正面車蓋漆上中華民國國旗，兩側則有國父孫中山，以及「十萬孫粉十萬軍、救黨救國救兩岸」的招募訴求。

張亞中儘管在日前的國民黨主席選戰敗下陣來，但以黑馬之姿拿下6萬多票，甚至一度威脅黨主席朱立倫的領先地位，幾次重砲發言以及統派立場也讓他在深藍黨員中有極高支持度。

▼張亞中大改宣講車，漆上孫中山及國旗。（圖／翻攝張亞中臉書）

