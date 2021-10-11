「蔡英文不是台獨是華獨！」　黃暐瀚：看不出在野黨2024要怎麼贏

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文昨（10日）上午以「共識化分歧團結守台灣」發表國慶演說，更強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文直拳打破過去三十年，兩岸在「一中」論述上的模糊空間，「不是台獨，是華獨！」

黃暐瀚指出，蔡英文昨天做出上任總統以來最重要的國慶演說。沒有什麼「一中各表」，就是「兩中」，中華民國與中華人民共和國。蔡英文的選擇是「不統」，不管武統、和統、被統，通通不要。因為統一就是失去台灣人現在的生活方式，「這個訴求強而有力，台灣過半的民眾，應該都會支持。」

對於蔡英文的兩岸論述，黃暐瀚表示，其實蔡英文巧妙承接了前總統馬英九的「不統、不獨、不武」，雖然一個可能走向終極統一、一個是兩岸兩國，但執行的方向卻一樣，蔡英文「不要統」、「不想武」、「不會獨」，根本不是「台獨」，而是「華獨」，更讓中華民國的獨立自主與中華人民共和國分庭抗禮，「而這個論述在台灣是反對者眾？還是支持者多？答案顯而易見。」

對於中華民國四字，黃暐瀚指出，國民黨從未發現，蔡英文早已在過去五年，漸漸將「中華民國」的圖騰收歸己有。當藍營還在糾結，為什麼英文版國慶logo只寫著「Taiwan National Day」時，國慶大會上，早已到處是青天白日滿地紅國旗，配合抗疫英雄、原住民演唱、奧運選手吉普車歡慶等等，「蔡總統討好的，是過半台灣民眾的主流民意。」

黃暐瀚表示，如果此時國民黨不查、出來批評蔡英文，就會變成：「只有共產黨跟國民黨在罵蔡總統，在批評台灣」的印象，對此後的選舉，只有失分，不會得分，就算有人說蔡英文只是演戲，「但她演的很認真，演到中華民國的招牌，都已經整塊被她拿去了。」

對於部分人稱台灣並非人人支持蔡英文言行，黃暐瀚指出，自己相信還有10~20％的民眾不喜歡蔡英文、民進黨。但10～20％代表單一席次選舉「你不會贏，你別想贏」，拋棄了兩岸一中的模糊空間，最壞的代價，也許就是兩岸兵戎相見，「但大家注意到了嗎？這麼敏感的論述，美國沒有作聲。」

黃暐瀚表示，美國極可能早就知曉蔡英文的敏感談話，甚至支持這樣的談話，這是對中國大陸的「底線測試」，並同時收納台灣多數民意，以及逼國民黨在兩岸論述上選邊。比起前總統李登輝的「兩國論」，蔡英文出手更大膽、手法更細膩、年輕人更支持，「我真的看不出，2024，在野黨，要怎麼贏？」