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快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆禁入　快改觀賞點賞美景

▲▼國慶煙火高雄出現絕美夕陽，85大樓晚間也點燈「平安 加油」。（圖／記者吳世龍攝）

▲2021國慶焰火在高雄，晚會進入倒數。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年的國慶焰火重返高雄，今(10日)晚間8點將於高雄港灣施放，觀光局晚間指出，壽山情人觀景台已達人潮容留上限，另有3管制點已開始管制，呼籲民眾改搭乘輕軌前往C5夢時代站周邊欣賞國慶焰火。

▲國慶焰火「海景第一排」座位僅2萬席。（圖／記者許宥孺攝）

▲國慶焰火「海景第一排」座位僅2萬席。（圖／記者許宥孺攝）

萬眾矚目的國慶焰火將舉行，在防疫前提下，主觀賞區僅2萬人能入座海景第一排，高市府打造唯一山、海、河、港的焰火景緻，12、16吋大口徑焰火數量為歷年之最，360度全方位視野觀賞引爆話題。

▲壽山情人觀景台塞爆 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼壽山情人觀景台塞爆 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山情人觀景台塞爆 。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，壽山情人觀景台目前已達700人潮容留上限，晚間6點開始禁止民眾進入，後方的忠烈祠周邊場域較為寬廣，約可容納3000人，目前已達容留人數上限8成，民眾可至其他觀賞點觀賞。

觀光局呼籲，壽山有3個管制點已予管制，包括鼓山興隆路口、鼓山一路133巷、鼓山萬壽路，請民眾改搭乘輕軌，前往C5夢時代站，探索最新秘境83期重劃公園與時代大道周邊欣賞國慶焰火。

▲15最佳觀賞點步行路線指南。（圖／高雄市政府）

▲▼15最佳觀賞點步行路線指南。（圖／高雄市政府）

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