高鐵42員工大鬧醫院3hrs打到莫德納　高市聯醫懲處出爐

▲42名高鐵員工闖關施打莫德納得逞。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高鐵公司42名員工日前到高雄市聯合醫院打莫德納第二劑，院方查驗身分後拒絕施打，高鐵人竟在院外大鬧3小時，院方才勉強給予施打，衛生局認為未依身分類別接種是明顯錯誤，要求聯醫追究相關人員責任。聯醫事後召開多次檢討會及考績會，8日決議醫療副院長記申誡一次，院長自請處分。

莫德納疫苗第二劑目前僅開放一至三類以及長者接種第二劑，不過卻有高鐵員工自稱自己是第三類「高接觸風險一線工作人員」，鑽文字、系統漏洞，集體到高雄市醫院施打第二劑，但實際上，高鐵工作人員為第七類「維持社會運作之必要人員」。

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▲莫德納疫苗尚未開放給第七類人員施打。（圖／記者湯興漢攝）

高雄市聯合醫院也證實，9月22日上午8點陸續有高鐵員工到疫苗專診報到，現場醫護人員告訴高鐵人，他們並不符合資格施打，當場表明無法接種。

不過高鐵人卻質疑，院內公告有疑義，專診並未特別註明只限一至三類對象施打，他們也符合間隔10至12周，質疑院方不給施打，當場大鬧醫院，狂問：「為什麼不讓我打？」不過因專診人數近乎200人，現場人數陸續湧進，已影響到疫苗接種秩序，院方考量人潮無法消化，直到11點多才「勉強給予施打」。

▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

衛生局表示，未依身份類別接種是明顯的錯誤，應慎重檢核資格類別依序接種，衛生局發現後立即提醒合約醫療院所，並要求該院檢討改正，也要求聯合醫院提交檢討報告追究相關人員責任。

聯醫事後針對此案召開多次檢討會議及考績會，針對事件釐清過程並討論未來精進作為，調查結果指出，當日因民眾陸續聚集，現場醫護人員無法及時排除爭議，雖歷時3小時協調溝通，現場仍未能排除民眾聚集，經請示賴副院長決定為避免影響其他民眾權益，故勉予同意接種。由於整起事件涉及醫院管理作為，故於8日考績會決議，予醫療副院長賴俊煌記申誡一次，院長馬光遠自請處分。

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