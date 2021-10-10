超萌國慶寶寶報到！小公主出生5hrs「左手舉國旗」看鏡頭比OK手勢

▲女嬰左手舉國旗，右手比OK手勢。（圖／阮綜合醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

2021年雙十國慶，高雄阮綜合醫替28歲新手媽接生，喜迎一位國慶寶寶，女娃3480公克，身高51公分，母女均安，特別的是，女嬰出生5小時左手就拿著國旗，右手比了OK手勢，眼睛看準鏡頭，模樣超可愛。

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▲阮綜合醫院喜迎國慶寶寶，女嬰外婆(右)恰巧是院內產科資深護理長。（圖／阮綜合醫院提供）

阮綜合醫院婦產科醫師陳聰富10日清晨5點18分，為28歲年輕媽媽自然產接生一名國慶女寶寶，這是媽媽的第一胎，母女均安。陳聰富表示，這位新手媽的預產期本來是10月8日，但過了預產期，9日進行催生，10日清晨平安生下國慶女寶寶。

▲阮綜合醫院喜迎國慶寶寶。（圖／阮綜合醫院提供）

院方表示，這位女嬰姓「侯」，尚未取名，女嬰出生5小時就拿著國旗慶祝國慶。女嬰的外婆王紋玉則是阮綜合產科護理站資深護理長，女嬰是她的第一個孫子，她說：「非常開心女兒在阮綜合醫院生下國慶寶寶，祝福大家國慶快樂，非常謝謝醫院同仁！」

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