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六合夜市湧人潮！振興券放大了　「200變400」這樣翻倍花超划算

▲六合夜市8日晚間出現人潮，全是要兌換夜市券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六合夜市8日晚間出現人潮，全是要兌換夜市券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

振興五倍券8日開放使用，高雄市政府加碼推出「高雄商圈夜市券」，拿200元振興券就可兌換400元夜市券，六合夜市8日就晚間出現排隊人龍，民眾全是要兌換夜市券，用翻倍價格好好享受銅板美食。

▲民眾拿200元振興券兌換400元夜市券。（圖／高雄市經發局提供）

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▲民眾拿200元振興券兌換400元夜市券。（圖／高雄市經發局提供）

經發局8日晚間到六合夜市發送夜市券，不少人都表示：「200元能換到400元真的太划算了！」還有國小姊妹一起排隊，一人換一份，總共能換得800元夜市券，「要買QQ蛋和燒烤！」不過也有民眾反應，排隊排了1小時，太不划算，建議市府應安排多一點動線，加速兌換流程。

▲民眾表示排隊1個小時不划算，建議市府加排動線。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民眾表示排隊1個小時不划算，建議市府加排動線。（圖／記者許宥孺翻攝）

六合夜市管委會主委莊其章表示，市府公告8日晚間6點開始兌換，許多民眾聽到消息就早早來排隊，剛好是晚餐時間，一換到商圈夜市券立刻在六合夜市消費吃美食，由於50元小面額真的很好買，而且是200元換400元，「大家本來只買1碗，現在一次可以豪氣買2碗。」

▲夜市券才剛開放兌換，有攤商已經收到一疊夜市券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夜市券才剛開放兌換，有攤商已經收到一疊夜市券。（圖／記者許宥孺翻攝）

有攤商一下子就收到3張夜市券，笑呵呵地表示，對於今晚的生意狀況很樂觀；還有攤商秀出一疊夜市券，歡迎民眾踴躍消費吃美食。一名女攤商則說：「人潮比以前多，希望這波能多賺一點，大家多來六合夜市消費。」

經發局將於國慶連假期間，在全市47處商圈、夜市公告指定時間開放兌換商圈夜市券，「把200元變成400元」，不僅金額翻倍，且每張面額50元，能輕鬆享受銅板美食。

▲經發局長廖泰翔說明夜市券兌換方式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲經發局長廖泰翔說明夜市券兌換方式。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局長廖泰翔表示，振興券200元不僅可兌換高雄夜市商圈券400元，同時還會提供抽獎兌換碼，上網登錄就可取得2次抽獎資格，日日抽iPhone13、周周抽光陽電動機車、月月抽特斯拉和PS5。

▼高雄商圈夜市券兌換攻略；兌換地點。（圖／高雄市政府）

▲民眾可拿200元紙本振興券兌換商圈夜市券400元。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

▲高雄商圈夜市券首波47處發放點。（圖／高雄市政府）

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