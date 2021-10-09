14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁出席追思會下令「追真相究責」

▲高雄市14歲黃姓同學於棒球訓練時中暑，搶救多日不治身亡。（示意圖，非當事人／翻攝自球隊臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國中棒球隊黃姓學生於9月底訓練時昏迷，送醫搶救12天後不治身亡，教育團體接露此事，並質疑訓練過當。家屬9日下午舉行追思會，市長陳其邁也前往殯儀館致意，要求教育局釐清真相，若有訓練過當或不合理情事，務必追究相關人員責任。

14歲黃姓球員9月20日在校內頂著烈日練球，近中午時出現身體不適，昏迷不醒後被教練送往醫院急救，期間仍無意識，搶救多日後於10月2日清晨宣告不治，死因為「熱中暑合併多重器官衰竭」。教育團體事後揭露此事，並質疑當日球隊是否有過度操練，導致學生被操死。

▲教育團體質疑球隊操練過當，導致學生被操死。（示意圖，非當事人／翻攝自球隊臉書）

黃姓球員的追思會於9日下午舉行，市長陳其邁與教育局長謝文斌也前往黃同學公祭現場致意，除慰問家屬表達外，陳其邁也指示教育局、學校全力協助家屬處理後事，並要求教育局調查並釐清事實真相，未來全力發展運動科學化，在專業的醫療防護下讓學生進行安全的訓練。

陳其邁表示，若有訓練過當或其他不合理情事，務必追究相關人員責任。另外，更指示教育局除了依據國教署相關的體育訓練原則規範之外，更要進一步研議訂定高溫環境的教學及訓練注意事項，發展運動科學化，邀請醫療、體育等相關專業領域專家學者來共同研擬訂定，以期讓體育教學及選手訓練能更安全的進行，避免未來再發生類似事件。