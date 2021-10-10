劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

▲劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮。（圖／翻攝自YOUTUBE）

記者邱晟軒／綜合報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎領唱國歌，更有史上最巨幅國旗從總統府前以三角隊形通過觀禮台進場，場面浩大。不過，就有網友翻出巨星劉德華28年前出席雙十慶典的畫面，淚崩直呼，「一切都回不去了！」



有一名網友今日就在批踢踢八卦板發文表示，無意間發現天王巨星劉德華曾來台參加過雙十國慶典禮，同時感嘆「民國82年根本都還沒出生，沒看到影片完全不曉得華仔有來過國慶晚會！有生之年還有機會看到華仔來台灣慶祝雙十節嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮，引網友淚崩。（圖／翻攝自YOUTUBE）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「現在雙十，藝人都是啞巴」、「別想了，現在鐵定辱華」、「這給中國看到就慘了」、「貼上微博就又多一位乳華藝人了」、「好懷舊的照片」、「黃安當年還在節目揮國旗勒」、「完了要被出征辱華了」、「當年大咖港星都來台灣，也是台灣錢淹腳目的時代，劉德華帥翻了」、「一切都回不去了！」

據悉，劉德華確實曾在1993年10月10日出席台灣雙十節軍民聯歡晚會，當年邀請他出席的台北市立景美女子高級中學樂儀旗隊，身穿白色樂儀旗隊制服的劉德華先後表演了當年新歌、《獨自去偷歡》國語版《神魂顛倒》以及《我愛你》，更在典禮上大氣表示，「希望每年都能夠為國家出點力。」