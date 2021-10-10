　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

▲▼劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮。（圖／翻攝自YOUTUBE）

記者邱晟軒／綜合報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎領唱國歌，更有史上最巨幅國旗從總統府前以三角隊形通過觀禮台進場，場面浩大。不過，就有網友翻出巨星劉德華28年前出席雙十慶典的畫面，淚崩直呼，「一切都回不去了！」

有一名網友今日就在批踢踢八卦板發文表示，無意間發現天王巨星劉德華曾來台參加過雙十國慶典禮，同時感嘆「民國82年根本都還沒出生，沒看到影片完全不曉得華仔有來過國慶晚會！有生之年還有機會看到華仔來台灣慶祝雙十節嗎？」

▲▼劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮。（圖／翻攝自YOUTUBE）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲劉德華曾出席台灣雙十節國慶典禮，引網友淚崩。（圖／翻攝自YOUTUBE）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「現在雙十，藝人都是啞巴」、「別想了，現在鐵定辱華」、「這給中國看到就慘了」、「貼上微博就又多一位乳華藝人了」、「好懷舊的照片」、「黃安當年還在節目揮國旗勒」、「完了要被出征辱華了」、「當年大咖港星都來台灣，也是台灣錢淹腳目的時代，劉德華帥翻了」、「一切都回不去了！」

據悉，劉德華確實曾在1993年10月10日出席台灣雙十節軍民聯歡晚會，當年邀請他出席的台北市立景美女子高級中學樂儀旗隊，身穿白色樂儀旗隊制服的劉德華先後表演了當年新歌、《獨自去偷歡》國語版《神魂顛倒》以及《我愛你》，更在典禮上大氣表示，「希望每年都能夠為國家出點力。」

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
新竹男遭比特犬咬中大腿動脈　爆血慘死
明年「這4筆費用」也要漲　網看哭：錢變更薄了
快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆
五倍券官網驚見簡體字　經濟部回應了
快訊／博恩當爸了！突曝一張照：開放投稿名字
第二劑副作用躲不掉！藥師認證「疫苗必備3寶」　這兩款維他命一
「國旗女孩」登總統府　國慶光雕最終場
快訊／谷阿莫進軍Toyz頻道！帶經紀人、周周驗尿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

陳冠宇投太閃　曾總發現出手點問題

新竹男酒後興起找比特犬玩　遭暴衝咬中大腿動脈爆血亡　

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

游霆崴4.2局失3分被盜慘　兄弟5局3比0領先悍將

快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆禁入　快改觀賞點賞美景

率先20勝督促選手　餅總：確定拿下才穩當

五倍券官網原始碼出現簡體字　經濟部道歉坦承不妥：「與唐鳳無關」！

曾仁和失誤丟分退場　樂天0比4落後統一

快訊／博恩當爸了！1年前才說絕對不生　溫馨抱寶寶：開放投稿名字

基本工資調5.21%！明年「這4筆費用」跟著漲　網看哭：錢變更薄了

生活熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　強風豪雨帶曝光

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

更多熱門

相關新聞

台南志工修繕團持續修繕工程

台南志工修繕團持續修繕工程

台南市政府針對無力自行修繕房屋或者房屋面臨突發事故的弱勢市民，市府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

搶看國慶煙火！排隊等入住　見人潮「炸滿大廳」傻眼

搶看國慶煙火！排隊等入住　見人潮「炸滿大廳」傻眼

蔡英文推動修憲　仇長根：「這個國家」也不會同意

蔡英文推動修憲　仇長根：「這個國家」也不會同意

對抗台灣社會的「內捲化」

對抗台灣社會的「內捲化」

空勤總隊、特勤展演　徐國勇：繼續攜手守護家園

空勤總隊、特勤展演　徐國勇：繼續攜手守護家園

關鍵字：

國慶劉德華雙十國慶華仔

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面