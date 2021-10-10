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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐鬥而不破的蔡英文路線

▲▼110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文發表國慶講說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是中華民國110年國慶，總統蔡英文上午發表國慶演說，針對兩岸議題提出「4個堅持」，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。對此，軍事專家、淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲分析，蔡英文國慶演說談到兩岸關係「1個避免、2個期待、3個不變、4個堅持」，總體而言是外柔內剛，基調不偏離其「鬥而不破」的兩岸路線。

蔡英文今天在國慶典禮演說時直指，「當我們越好，中國給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢」；重申在兩岸關係的立場上，「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」

對此，蘇紫雲分析，蔡英文國慶演說指出兩岸關係的1、2、3、4，分別代表：1個避免，避免掉進中國途徑；2個期待，期待兩岸緩和、平等對話；3個不變，包括善意不變、承諾不變、維持現狀，以及4個堅持，堅持民主憲政、堅持互不隸屬、堅持不被併吞、堅持遵循台灣人民意志

蘇紫雲表示，中國國家主席習近平10月9日才剛剛發表辛亥革命110年談話，內容仍定調「和平統一、一國兩制」，延續強化「反獨」的論述，不過，蔡英文隔天即透過國慶演說拉出戰略空間，避免掉進中共設定的論述路徑，並採用比較溫和的說法，向中方透露台灣維持現狀這個安定的訊號，同時也打破中國「台獨」的說法。

在軍事方面，蔡英文談到將持續充實國防，展現自我防衛的決心，蘇紫雲指出，這段話是向國際社會傳遞，台灣會更加謙虛、負責任地負擔我們自我防衛的責任；同時，在演講點出「在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰」一語，則是使用近期華盛頓、北約、日本、澳洲方所使用的語言，直接說這是區域被破壞，屬可以與國際接軌的戰略對話。

蔡英文談「中華民國72年」　學者：打破中方設定的一中框架

另外，蔡英文在國慶演說表示「此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中」，而不是中華民國建國的110年，引發熱烈討論。蘇紫雲分析，很多人會解讀此語近似「兩國論」，但他不這麼認為，這裡72年是從1949年「中華民國台灣」開始計算，對他來說這屬於「第二共和」，而在1996年之後，台灣經歷7次總統直選、2次政黨輪替，則是屬於「第三共和」。

蘇紫雲指出，中國大陸持續透過共機擾台等灰色地帶衝突，企圖藉此改變現狀，並對台灣民眾施以軍事的脅迫，而今天蔡英文在講稿中談到「威權主義的擴張」是很好的戰略表述，相對習近平昨天還停留在統獨這樣傳統的解讀，台灣則已經跳脫出來，指出目前兩岸的問題並非統獨，而是「民主和威脅的競爭」，藉此打破中方設定的一中框架，強調PRC（中華人民共和國）及ROC（中華民國）互不隸屬

蘇紫雲表示，總體來說，蔡英文的國慶演說彰顯她擔任總統以來的「蔡英文主義」、「蔡英文路線」，這路線有鬥而不破的色彩；至於今天的演講算強硬或柔和？他認為可用「外柔內剛」來形容，同時又可以結合國慶典禮民主、韌性的主軸。

蘇紫雲補充，這次國慶典禮整體設計展現台灣的民主和韌性，例如主視覺結合積體電路符號，在國慶演說最後的大遊行，也是先讓奧運和防疫的「英雄們」放在前面，之後才是展現軍力「秀肌肉」的部分，彰顯民主國家中重要的力量。

▲▼ 110年國慶大會,東京奧運、帕運英雄車隊,郭婞淳。（圖／記者李毓康攝）

▲國慶大會東奧與帕奧英雄車隊。（圖／記者李毓康攝）

▲民國110年雙十國慶大典，AT3雷虎小組通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲AT3雷虎小組在國慶大會時通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

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