國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

記者蔡紹堅／綜合報導

對岸國台辦10日晚間以書面聲明方式批評總統蔡英文的國慶演說是鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，還強調台灣的前途由全體中國人民決定。對此，陸委會深夜表示，國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，「2300萬台灣人民將團結一致、捍衛國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。」

陸委會提到，總統在國慶談話強調面對情勢嚴峻挑戰，台灣堅定貢獻區域和平、捍衛民主自由；更呼籲兩岸透過平等對話解決分歧，重申我方的善意承諾不變，並力阻現狀被片面改變。

陸委會指出，總統談話展現兩岸政策的一貫性，傳達台灣2300萬人民堅定的決心意志，更籲北京當局揚棄敵意思維及以武力解決爭議的手段，我國家主權也絕不容任何惡意挑釁詆毀。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖。兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，「在北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，陸委會聲明，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。」

陸委會說，政府的兩岸政策不冒進、不屈服，致力維護台海現狀，更獲得國際社會及台灣人民的肯定，「中共國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。」

陸委會還說，北京當局應務實面對蔡總統提出的「四個堅持」，必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／ETtoday）

