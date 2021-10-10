　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

記者蔡紹堅／綜合報導

對岸國台辦10日晚間以書面聲明方式批評總統蔡英文的國慶演說是鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，還強調台灣的前途由全體中國人民決定。對此，陸委會深夜表示，國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，「2300萬台灣人民將團結一致、捍衛國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。」

陸委會提到，總統在國慶談話強調面對情勢嚴峻挑戰，台灣堅定貢獻區域和平、捍衛民主自由；更呼籲兩岸透過平等對話解決分歧，重申我方的善意承諾不變，並力阻現狀被片面改變。

陸委會指出，總統談話展現兩岸政策的一貫性，傳達台灣2300萬人民堅定的決心意志，更籲北京當局揚棄敵意思維及以武力解決爭議的手段，我國家主權也絕不容任何惡意挑釁詆毀。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖。兩岸沒有任何從屬關係，這是事實，「在北京當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲破壞台海現狀，企圖消滅中華民國之際，陸委會聲明，2300萬台灣人民更將團結一致、捍衛我國家主權尊嚴，堅定否決對岸意圖決定台灣的未來發展路徑的幻想。」

陸委會說，政府的兩岸政策不冒進、不屈服，致力維護台海現狀，更獲得國際社會及台灣人民的肯定，「中共國台辦毫無建設性的歸責及批判污衊，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。」

陸委會還說，北京當局應務實面對蔡總統提出的「四個堅持」，必須認清國際社會及台灣人民對其強制行徑的反對並調整作為，真正承擔促進台海和平繁榮應盡之責。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／ETtoday）

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
Live／颱風圓規外圍環流到了！　氣象局最新說明
Toyz真的剃光頭了！　美食公道伯在看守所吃泡麵
別只會狂抽猛送　醫曝女生「8大高潮敏感帶」
邰智源慶雙十「我們國家台灣生日」　網湧入推爆
12星座一周運勢出爐　雙魚避免亂花錢
宋達民驚傳爆血意外　「額頭縫8針」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐鬥而不破的蔡英文路線

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　王定宇：憑什麼？頭殼破空

蔡英文挨批消失國號　波蘭YouTuber這樣說釣出總統回應

睽違20年國慶焰火重回高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

雙十國慶也來！殲16、運8等3架次共機擾台　我軍廣播驅離

今晚別錯過！國慶光雕最終場　自由潛水「國旗女孩」登總統府

1歲女童染疫！4家人＋1親友PCR都陰性　北市：Ct值38傳染風險低

史上最大「國旗國造」耗時9個月　國防部傘製所：最大難度在材質

勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」：不只搞笑更撕裂社會

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐鬥而不破的蔡英文路線

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　王定宇：憑什麼？頭殼破空

蔡英文挨批消失國號　波蘭YouTuber這樣說釣出總統回應

睽違20年國慶焰火重回高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

雙十國慶也來！殲16、運8等3架次共機擾台　我軍廣播驅離

今晚別錯過！國慶光雕最終場　自由潛水「國旗女孩」登總統府

1歲女童染疫！4家人＋1親友PCR都陰性　北市：Ct值38傳染風險低

史上最大「國旗國造」耗時9個月　國防部傘製所：最大難度在材質

勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」：不只搞笑更撕裂社會

三菱「新Outlander取消數位儀表」！全車系售價小漲1萬　原因曝

Vicky吵架提離婚！屈中恆答應「就這麼做吧」　定好分居計畫

Live／輕颱圓規外圍環流到了！明、後天影響最劇　氣象局23：40說明

米可白飢渴狂摸金鐘視帝胸肌　見他一臉勉強：不會被告性騷吧

Toyz真的剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會：台灣絕不接受北京設定的兩岸路徑

巫苡萱「小褲夾進蜜桃臀」以為沒穿！　S曲線辣翻…公開保養方法

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐鬥而不破的蔡英文路線

邰智源慶雙十「我們國家台灣生日」！　網湧入推爆：少數幾個敢發

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　王定宇：憑什麼？頭殼破空

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

政治熱門新聞

軍帽女總統府前抗議、吃屎哥怒喊「蘇貞昌下台」　警方火速驅離

快訊／蔡英文將現身國慶大典　狙擊手曝光！總統府頂樓戒備

主計長喊蚵仔麵線20元　王世堅：蘇貞昌1句話讓我好怕

國慶演說首台灣　蔡英文狂提「台灣」48次

勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」開嗆

國防部8266萬鋸樹除草　立委驚呆

1歲女童染疫　5親友PCR都陰性

CH-47吊掛史上最巨「65坪」國旗飛越總統府

蔡英文國慶演說全文看這裡！　「四個堅持」不容台灣主權被侵犯

快訊／蔡英文投書未用國號　馬英九：討厭中華民國為何不辭職？

快訊／「國民女婿」羅一鈞、「國民女友」羅嘉翎領唱國歌

國慶光雕最終場　「國旗女孩」登總統府

LIVE／雙十國慶大典開始了！　一次掌握今年10大看點

直擊／國慶大典今登場　總統府升旗畫面曝

更多熱門

相關新聞

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐蔡英文路線

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐蔡英文路線

今天是中華民國110年國慶，總統蔡英文上午發表國慶演說，針對兩岸議題提出「4個堅持」，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。對此，軍事專家、淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲分析，蔡英文國慶演說談到兩岸關係「1個避免、2個期待、3個不變、4個堅持」，總體而言是外柔內剛，基調不偏離其「鬥而不破」的兩岸路線。

國慶焰火在高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

國慶焰火在高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

歡慶國慶！台北101點燈6點半登場

歡慶國慶！台北101點燈6點半登場

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

台南志工修繕團持續修繕工程

台南志工修繕團持續修繕工程

關鍵字：

國台辦陸委會蔡英文國慶演說雙十國慶

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面