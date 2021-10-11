「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

▲孫大千批評蔡英文的國家認同。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者杜冠霖／台北報導

110年雙十國慶大典10日上午於總統府前舉行，總統蔡英文今年國慶演講，多次強調，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。對此，前國民黨立委孫大千表示，蔡英文選擇性的接受中華民國片斷的歷史，「還有資格讓台灣人民相信，她是真的熱愛中華民國嗎？」

中華民國國慶前夕，中國國家主席習近平10月9日發表辛亥革命110年談話，內容定調「和平統一、一國兩制」，延續強化他在中共建黨百年提出的反獨論述。

隔天，蔡英文就在中華民國國慶典禮直言「此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中」，前後共講了5次「72年」，一語切開「中國」與「中華民國台灣」，打破一中框架論述，同時也有台灣「共同體」是以1949年政府遷台為起點的意涵。

對此，孫大千指出，原來國家認同問題最嚴重的就是蔡英文。身為中華民國總統，不敢誠實面對自己國家的歷史，這只能再一次的證明民進黨從頭到尾就是一個借殼上市的「竊國者」。

對於蔡英文前後共講了5次「72年」，孫大千表示，明明在慶祝中華民國110年的生日，為什麼蔡英文口中卻只在意中華民國過去72年的歷史，「前面的那38年，跑到哪裡去了？蔡英文究竟是忘記了，還是根本不敢想起來？」

孫大千指出，在蔡英文不願提起的那38年中，是中國國民黨陪著中華民國一起走過了東征、北伐、剿匪、抗戰，經歷了種種磨難，民進黨完全沒有任何貢獻。在那38年中，中華民國的領土包含了中國大陸，這段和中國大陸的連結，是持續推動台灣獨立的民進黨最害怕台灣人民和年輕世代認識了解的一段歷史。

實際上，蔡英文從2019年的國慶演說開始，就以國民政府遷至台灣的1949年，作為「中華民國台灣的新起點」，與1911年的「舊起點」做區隔；而在今年的演講稿裡，也只有開頭提到了「110年」，後文則只剩下「中華民國來台後的72年」。