國慶煙火震撼高雄男倒地送醫？真相逆轉⋯他拿大鎖攻擊2妹被壓制

▲高雄市一名男子跟2女子發生交通糾紛，要攻擊對方，被員警制服。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區五福四路與大勇路口就在國慶煙火施放時，有救護車抵達現場，一名男子倒地被送往醫院，第一時間警方表示是「疑似受到煙火施放聲音造成恐慌」才倒地，不過事後才坦承是「行車糾紛」。

這起案件就發生在10日晚間八點半多，國慶煙火的施放過程當中，有民眾報案在鹽埕區的大勇路與五福四路口需要救護車，記者向警方詢問，他們第一時間表示，這名男子是聽到煙火施放聲響，不知道什麼原因就突然倒地，而且倒地之後還不停揮舞雙手與雙腳，民眾看到之後，立刻打電話向消防局報案，救護人員抵達之後，發現這名男子十分躁動，旁邊剛好有協助交管的員警，主動上前協助「保護」，初步了解疑似煙火施放的聲音造成「恐慌」反應，目前已經將他送醫。

▲高雄市一名男子跟2女子發生交通糾紛，要攻擊對方，被員警制服。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過警方在晚間接近十點時才坦承，林姓男子是騎車前來觀賞國慶焰火，但在經過這個路口的時候，跟兩名等紅燈雙載的女子發生糾紛，然後雙方理論過程，林姓男子出言辱罵對方，情緒十分相當歇斯底里，激動揮舞雙手，並從騎機車置物箱取出機車鎖佯作攻擊2名女子，員警剛好在旁邊將他制服，同時通報救護車來協助就醫。