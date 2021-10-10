韓國瑜祝福中華民國大家快樂　期盼這塊土地「平安、健康、快樂」





▲韓國瑜發文祝福國慶日，期盼這塊土地健康、平安、快樂。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

今天是中華民國國慶，總統府前舉辦盛大表演一同歡慶。前高雄市長韓國瑜透過臉書祝福中華民國生日快樂，真心期盼，這塊土地能夠平安、健康、快樂。

韓國瑜表示，當我們為家人慶生的時候，我們總是款款祝福，希望所愛的人「平安、健康、快樂」，今天我們的國家生日的時候，我更是同樣真心期盼，這塊土地能夠平安、健康、快樂。

韓國瑜說，沒有比「平安」更重要的事。對外面對國際現實、兩岸和平，必須更有智慧、更有方法！讓人民在寶島安心居住生活。對內異地讀書的遊子要返鄉、辛勤一天的百姓要回家，不論是搭乘行經山路的火車、通過聯繫村莊的露橋，甚或只是一條燈火通明、確保治安的夜路，都是政府該給人民的保障，政府保障人民平安是最重要的責任，我衷心祝福中華民國平安！

韓國瑜也說，擁有「健康」才有一切，希望人民疫苗早日完整覆蓋，守護人民健康是政府最基礎的責任，防守住邊境、催促到疫苗，讓這塊土地有健康的人民，也有健康復甦的景氣。我衷心祝福中華民國人民健康！

而提到快樂，韓國瑜認為，這與人民的幸福有莫大關係，不要讓人民老是身處怨氣沸騰、爭拗不斷的政治環境，我們必須認真思考社會福利、環保城市、兒童教育、老人照顧。

韓國瑜提到，當他走訪基層時，發現許多人民迫切需要政府伸出一雙會扶持自己的雙手，唯有快樂的人民才有快樂的國家，「我衷心祝福中華民國大家快樂！」也向大家喊話，今天讓我們一同祝福我們的國家：「中華民國平安、健康、快樂！」

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文國慶演說全文看這裡！ 「四個堅持」不容台灣主權被侵犯

► 「兩岸不冒進也不屈服」 蔡英文：確保沒人逼我們走向中國的路

► F-16V、幻象、IDF登場 雷虎小組震撼飛越總統府上空



更多相關新聞...

► 蔡英文投書未用國號 馬英九：討厭中華民國為何不辭職？

► 蔡英文國慶演說「四個堅持」 朱立倫諷：妳有說到做到？

► 蔡英文要各黨派放下成見 柯文哲：只看到執政黨不斷打壓政敵